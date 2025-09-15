17 साल चला केस, वारिशों को नहीं जोड़ पाए, पुलिस की 100 करोड़ की जमीन निकल सकती है हाथ से

सरकार के हाथ से एक बाद एक सरकारी जमीनें हाथ से निकल रही हैं, लेकिन विभागों की सरकारी जमीनों को बचाने में सुस्ती व लापरवाही बनी हुई है। ऐसा ही एक मामला पुलिस विभाग की जड़ेरुआ खुर्द स्थित 14 बीघा जमीन का सामने आया है। हाईकोर्ट में 17 साल प्रकरण चला, लेकिन पुलिस रामसेवक के वारिश को याचिका में नहीं जोड़ पाई और हाईकोर्ट ने एबेटेड (मृत व्यक्ति के खिलाफ केस नहीं चल सकता) मानकर याचिका खारिज कर दी। याचिका खारिज होने के 9 महीने पुलिस ने री स्टोर का आवेदन लगाया और न अपील दायर की। फाइल पुलिस विभाग में अधिकारी दबा कर बैठ गए। एसडीएम मुरार ने इस पूरी बेशकीमती जमीन को लेकर अपील के लिए पुलिस को पत्र भी जारी किए। दो बार स्मरण पत्र भी दिया। इस लापरवाही के चलते पुलिस के हाथ से जड़ेरुआ खुद की 100 करोड़ की जमीन हाथ से निकल सकती है।