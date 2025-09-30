नागरिकता साबित करने की चुनौती: शहर में 80 फीसदी, गावं में 65 फीसदी को दिखाने होंगे दस्तावेज

दरअसल प्रदेश में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण किया जाना है। 22 साल बाद पुनरीक्षण हो रहा है। पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी करने से पहले चुनाव आयोग ने 2003 की मतदाता सूची से 2025 की मतदाता सूची का मिलाना कराय गया। बीएलओ को पुनरीक्षण के लिए सूची दी गई थी। 19 सितंबर तक रिपोर्ट आयोग को भेजना था, लेकिन पुनरीक्षण नहीं हो सका। इसके बाद अधिकारियों ने सख्ती की और बीएलओ को कलेक्ट्रेट में बिठाया गया। उन्होंने मतदाता सूची से मैपिंग की और ऑनलाइन डेटा फीड किया। 2003 में जो मतदाता थे, उनके नाम 2025 में नहीं मिले। ग्वालियर पूर्व विधानसभा 2003 के बाद नई बनी। इस विधानसभा में 15 फीसदी मतदाताओं के नाम मिले। 85 फीसदी नाम का मिलान नहीं हुआ है। ग्वालियर दक्षिण व ग्वालियर विधानसभा में 20 फीसदी वोटर का मिलान हुआ है। जबकि डबरा, भितरवार व ग्वालियर ग्रामीण में 35 फीसदी का आंकड़ा आया है।