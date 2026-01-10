10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

ग्वालियर

कोर्ट की ग्वालियर नगर निगम पर टिप्पणी, इंदौर की त्रासदी से सबक लो, आंख मूंदने का नतीजा जानलेवा हो सकता है

हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अवैध निर्माण के एक मामले में सुनवाई करते हुए ग्वालियर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि हाल के समय में इंदौर नगर निगम क्षेत्र में हुई एक गंभीर घटना, जिसमें 20 लोगों की जान गई और हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने संज्ञान लिया, [&hellip;]

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Balbir Rawat

Jan 10, 2026

अवैध निर्माण को 15 दिन में खुद नहीं तोड़ते हैं, तो निगम 16 वें दिन तोड़ देगी

अवैध निर्माण को 15 दिन में खुद नहीं तोड़ते हैं, तो निगम 16 वें दिन तोड़ देगी

हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अवैध निर्माण के एक मामले में सुनवाई करते हुए ग्वालियर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि हाल के समय में इंदौर नगर निगम क्षेत्र में हुई एक गंभीर घटना, जिसमें 20 लोगों की जान गई और हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने संज्ञान लिया, यह स्थिति बताती है कि नगर निगम यदि अपने वैधानिक दायित्वों का पालन नहीं करेंगे तो उसके परिणाम घातक व जानलेवा हो सकते हैं। ग्वालियर नगर निगम की भी स्थिति चिंताजनक है। कोर्ट ने आयुक्त से कहा कि वे उस त्रासदी से सबक लें और शहर में अवैध निर्माण के प्रति शून्य सहनशीलता अपनाएं। कोर्ट ने कहा कि यदि नगर निगम समय रहते कार्रवाई नहीं करेगा तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से इंकार नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने दुकानों के बाहर बिना अनुमति बने ढांचे को अवैध ठहराते हुए 15 दिनों में हटाने का निर्देश दिया है, अन्यथा 16वें दिन नगर निगम द्वारा ध्वस्तीकरण कर खर्च दुकान मालिकों से वसूले जाने का आदेश दिया गया। कोर्ट ने कहा कि बिल्डिंग परमिशन कोई रस्म नहीं है। अनुमति देते समय एफएआर, भूमि विकास नियम, मास्टर प्लान जैसे सभी पहलुओं पर विचार आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति इन प्रावधानों का उल्लंघन कर निर्माण करता है, तो उसे हटवाना नगर निगम की बाध्यता है। आदेश में यह भी टिप्पणी की गई कि ग्वालियर नगर निगम ने अपने दायित्वों का निर्वहन समुचित रूप से नहीं किया, जिस कारण अवैध निर्माण पनपते रहे।

क्या है मामला

दरअसल निहाल चंद व गोपाल चंद के बीच अवैध निर्माण का विवाद चल रहा है। दीवारें हटाकर 8 दुकानों को 5 कर दिया था। बाहर टीनशेड का निर्माण कर दिया था। यह मामला सबसे पहले जिला कोर्ट पहुंचा। छठवें अपर जिला न्यायाधीश ने आदेश दिया कि दुकानों के बाहर किए गए निर्माण को हटाकर आंतरिक दीवारों का निर्माण कराया जाए। इसके बाद निहाल चंद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट में इस मामले में बहस हुई। कोर्ट ने नगर निगम को कड़ी फटकार लगाई। अवैध निर्माण को हटाने का आदेश दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Jan 2026 11:37 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / कोर्ट की ग्वालियर नगर निगम पर टिप्पणी, इंदौर की त्रासदी से सबक लो, आंख मूंदने का नतीजा जानलेवा हो सकता है

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

विवि में अवैध निर्माण, गेट पर जड़ा ताला,निगम अमला बंधक, मदाखलत ने हथौड़े से तुड़वाया गेट

jiwaji university gwalior
ग्वालियर

अचानक घर के दरवाजे पर खड़ी मिली कलेक्टर साहिबा, मोहल्ले वाले रह गए दंग!

Gwalior Collector surprise inspection dirty water cm helpline compalaint mp news
ग्वालियर

‘पति का पत्नी के साथ ‘अप्राकृतिक’ यौन संबंध बनाना अपराध नहीं’, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Husband having unnatural sex with wife is not crime gwalior High Court MP News
ग्वालियर

4 हजार से ज्यादा पेंशनर्स के लिए बड़ी सुविधा, ‘स्लिप’ को लेकर बड़ा ऐलान

Pension Slip
ग्वालियर

परिषद में हंगामा फिर भी जनता को चपत, फाइलों में दफन हुई छह प्रतिशत संपत्तिकर की छूट

nagar nigam parishad meeting
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.