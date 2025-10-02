त्योहार की रौनक फीकी, शहर बेहाल, सडक़ टूटी, लाइट बंद, कचरे के ढेर, जाम से लोग परेशान

दीपावली शुरू होने में अब सिर्फ 15 दिन बचे हैं, लेकिन नगर निगम की उदासीनता ने पहले ही त्योहार का मजा किरकिरा कर दिया है। घर-दुकान की सफाई करना आपके हाथ में है, लेकिन घर से बाहर निकलते ही जर्जर सडक़ें, अंधेरी गलियां, जाम और कचरे के ढेर आपका स्वागत करते हैं। करोड़ों रुपए खर्च कर स्मार्ट सिटी ने एलईडी लगाई पर इसमें से अधिकतर लाइटें जलती ही नहीं। हेल्पलाइन नंबर जारी किए, शिकायतें दर्ज हुईं, मगर सुनवाई आज तक नहीं।