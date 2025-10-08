हाईकोर्ट ने कहा कि अदालतें पक्षकारों की सुविधा के लिए नहीं, कानून के पालन के लिए हैं

हाईकोर्ट की एकल पीठ ने नगर निगम पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए कहा कि अदालतें केवल पक्षकारों की सुविधानुसार तारीख बढ़ाने के लिए नहीं होतीं। यदि नगर निगम जैसी संस्था भी न्यायिक आदेशों की अनदेखी करती है, तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। नगर निगम का अधिकारी 25 हजार रुपए अपनी जेब से जमा करेगा, यह राशि राज्य सरकार से प्रतिपूर्ति योग्य नहीं होगी। अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि यदि 8 अक्टूबर 2025 तक यह राशि जमा नहीं की जाती या आवेदन पेश नहीं होता, तो समीक्षा याचिका बिना सुनवाई के स्वत: निरस्त मानी जाएगी।