Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

हाईकोर्ट ने कहा कि अदालतें पक्षकारों की सुविधा के लिए नहीं, कानून के पालन के लिए हैं

A fine of 25 thousand was imposed on the Municipal Corporation

less than 1 minute read

ग्वालियर

image

Balbir Rawat

Oct 08, 2025

A fine of 25 thousand was imposed on the Municipal Corporation

A fine of 25 thousand was imposed on the Municipal Corporation

हाईकोर्ट की एकल पीठ ने नगर निगम पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए कहा कि अदालतें केवल पक्षकारों की सुविधानुसार तारीख बढ़ाने के लिए नहीं होतीं। यदि नगर निगम जैसी संस्था भी न्यायिक आदेशों की अनदेखी करती है, तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। नगर निगम का अधिकारी 25 हजार रुपए अपनी जेब से जमा करेगा, यह राशि राज्य सरकार से प्रतिपूर्ति योग्य नहीं होगी। अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि यदि 8 अक्टूबर 2025 तक यह राशि जमा नहीं की जाती या आवेदन पेश नहीं होता, तो समीक्षा याचिका बिना सुनवाई के स्वत: निरस्त मानी जाएगी।

मामला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाम एमएस ग्लेग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित है। अदालत ने पाया कि निगम कार्यालय हाईकोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, फिर भी 21 अगस्त 2025 के आदेश के बाद भी निर्धारित समय में सीपीसी की धारा 5 नियम 20 के अंतर्गत नोटिस प्रकाशन के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। ज्ञात है कि नगर निगम ने एमएस ग्लेग इंजीनियर्स के पक्ष में हुए आदेश के पुनर्विचार के लिए याचिका दायर की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Oct 2025 10:56 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / हाईकोर्ट ने कहा कि अदालतें पक्षकारों की सुविधा के लिए नहीं, कानून के पालन के लिए हैं

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ग्वालियर में गाड़ी टकराने पर फायरिंग करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला जुलूस

gwalior news
ग्वालियर

एमपी में एक और भाजपा नेता पर रेप केस दर्ज, पीड़िता को निर्वस्त्र कर घुमाने की धमकी का वीडियो भी वायरल

Gwalior News
ग्वालियर

माय लॉर्ड: 75 मेनहोल व 4 किलोमीटर सीवर लाइन तोड़, स्वर्ण रेखा में सीवर का सैलाब

The contractor damaged the elevated road, 25 years ago PHE had laid a 13.5 km trunk line.
समाचार

‘FIR दर्ज करने’ को लेकर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला…

(फोटो सोर्स: AI Image)
ग्वालियर

भाजपा नेता ने दिखाई गुंडई… जमीन घेरने भाड़े की गैंग के साथ पहुंचा, गोलियां चलाईं, भाजपा नेता समेत 8 पर केस

gwalior cirme
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.