एसडीएम से पूछा आरसीए के बारे में, नहीं बता पाई स्वरूप, कोर्ट ने क्या ऐसे अधिकारी अर्ध न्यायिक शक्तियां सौंपी जानी चाहिए

हाईकोर्ट की एकल पीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए गुना की रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी (आरसीए) व एसडीएम गुना शिवानी पाठक के आचरण को मलाफाइड और अर्ध न्यायिक अधिकार (क्वासी ज्यूडिशियल) का दुरुपयोग बताया। कोर्ट ने कहा कि आरसीए द्वारा रिकॉर्ड न भेजने का उद्देश्य स्पष्ट रूप से यह था कि आवेदकों को हाईकोर्ट से स्टे आदेश प्राप्त न हो सके। सुनवाई के दौरान शिवानी पाठक न्यायालय में मौजूद थी। कोर्ट ने जब उनसे आरसीए का पूरा नाम पूछा गया तो वे इसका पूरा स्वरूप भी नहीं बता सकीं। अदालत ने टिप्पणी की कि यह राज्य सरकार का निर्णय होगा कि क्या ऐसे अधिकारी को अर्ध न्यायिक अधिकार सौंपे जाएं या नहीं। उनके ऊपर 50 हजार रुपए का हर्जाना भी लगाया, जिसे 15 दिन के भीतर जमा करना होगा। इसके अलावा आदेश की कॉपी उनकी सर्विस बुक में रखी जाएगी। आदेश की कॉपी मुख्य सचिव को भी भेजी जाएगी।