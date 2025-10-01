Patrika LogoSwitch to English

जाते-जाते असली रंग दिखाएगा मानसून, 1,2,3,4,5 अक्टूबर को होगी 'धुंआधार बारिश'

MP Weather: अगले पांच दिन तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। यानी, ठंड के लिए अभी और इंतजार करना होगा।

less than 1 minute read

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Oct 01, 2025

(फोटो सोर्स: पत्रिका)

(फोटो सोर्स: पत्रिका)

MP Weather: मानसून सीजन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन ग्वालियर में बारिश का सिलसिला अक्टूबर में भी जारी रहने वाला है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि अक्टूबर में सामान्य से 112 फीसदी ज्यादा बारिश होने की संभावना है। अगले पांच दिन तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है।

यानी, ठंड के लिए अभी और इंतजार करना होगा। अक्टूबर में दिन और रात का तापमान सामान्य से नीचे नहीं जाएगा, जिससे ठंडक जल्दी नहीं आएगी। बादलों के छाए रहने से उमस भी बनी रहेगी। हालांकि, मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि दीपावली के बाद से मौसम सामान्य हो जाएगा।

कम दबाव के क्षेत्र के कारण बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में लगातार बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण बारिश हो रही है। इस बारिश से रबी की फसल के लिए पलेवा हो गया है, जो सरसों और चना की बोवनी के लिए अच्छा है। लेकिन धान की फसल को इससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि धान पकने की ओर है और बारिश के कारण खेत में लेट सकती है, जिससे किसान का उत्पादन घट सकता है।

122 दिन में रिकॉर्ड 1469 मिमी बारिश

ग्वालियर में इस साल 122 दिन के मानसून सीजन में 1469.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। पिछले 100 सालों में इतनी बारिश नहीं हुई थी। मंगलवार को रुक-रुककर देर रात तक बारिश जारी रही और 23.4 मिमी बारिश दर्ज की गई।

अक्टूबर के मौसम की स्थिति का अनुमान

-अक्टूबर का सामान्य अधिकतम तापमान: 31.5 डिग्री सेल्सियस

-अक्टूबर का सामान्य न्यूनतम तापमान: 19.1 डिग्री सेल्सियस

-तापमान औसत से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर रह सकता है।

-अक्टूबर की औसत बारिश: 31.7 मिलीमीटर

-अनुमानित बारिश: 50 मिलीमीटर

भोपाल

01 Oct 2025 10:33 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / जाते-जाते असली रंग दिखाएगा मानसून, 1,2,3,4,5 अक्टूबर को होगी 'धुंआधार बारिश'

