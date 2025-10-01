जाते-जाते असली रंग दिखाएगा मानसून, 1,2,3,4,5 अक्टूबर को होगी ‘धुंआधार बारिश’

मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में लगातार बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण बारिश हो रही है। इस बारिश से रबी की फसल के लिए पलेवा हो गया है, जो सरसों और चना की बोवनी के लिए अच्छा है। लेकिन धान की फसल को इससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि धान पकने की ओर है और बारिश के कारण खेत में लेट सकती है, जिससे किसान का उत्पादन घट सकता है।