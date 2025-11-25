Patrika LogoSwitch to English

ग्वालियर

शादी समारोह में मेहमान बनकर घुसे चोर, भाजपा नेता के परिवार से 30 लाख के गहने चुराकर फरार

MP News : शादी में मेहमान बनकर आए चोर, भाजपा नेता की भतीजी के 30 लाख के गहने चुराकर बड़े शातिराना ढंग से फरार। युवती के साथ नाबालिग ने दिया वारदात को अंजाम। जांच में जुटी पुलिस।

3 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Nov 25, 2025

MP News

शादी में भाजपा नेता की भतीजी के 30 लाख के गहने चोरी (Photo Source- Patrika)

MP News : मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गुंडे-बदमाशों के साथ-साथ चोर उचक्के भी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आलम ये है कि, यहां चोर वारदात को अंजाम देने के लिए किसी भी जगह पहुंचने से नहीं हिचकते। चोरी की बड़ी वारदात से जुड़ा मामला सामने आया है एक शादी समारोह से, जहां चोर की वारदात को अंजाम देने के लिए चोर गैंग मेहमान बनकर शामिल हो गई।

शादी में मेहमान बनकर चोरी करने वाली गैंग ने एक शादी समारोह में घुसकर दुल्हन की मौसेरी बहन के करीब 30 लाख कीमत के गहने चुराकर फरार हो गई। बता दें कि, जिस युवती के गहने चोरी हुए हैं, वो भाजपा नेता की भतीजी है। ये सनसनीखेज वारदात शहर में स्थित पिंटो पार्क के मैरिज गार्डन राजकिशोरी में घटी है। घटना के बाद परिवार ने गार्डन का सीसीटीवी चैक किया, जिसमें एक अनजान 13 वर्षीय नाबालिग के साथ एक महिला कैद हुई है। दोनों संदिग्धों को न तो दुल्हन पक्ष ने पहचाना और ना ही दूल्हा पक्ष ने पहचाना। ऐसे में पुलिस अब इन्ही दोनों की तलाश में जुट गई है।

25 तोला सोने के गहने चोरी

दअरसल, ग्वालियर की दर्पण कॉलोनी थाटीपुर में रहने वाले जागृति सिंह चौहान ने शनिवार को मौसेरी बहन का शादी समारोह गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के पिंटू पार्क स्थित राजकिशोरी गार्डन में चल रहा था। उसमें परिवार समेंत शामिल होने गई हुई थीं। अरविंद सिंह पेशे से कोचिंग संचालक हैं। जागृति सिंह शादी में शामिल होने जाते वक्त करीब 25 तोला सोने के गहने साथ ले गई थी। रात को बारात आने से पहले गहने बैग में एक प्लास्टिक के डिब्बे में रखकर तैयार होने चलीं गईं।

मेहमान बनकर शामिल हुए थे दोनों

बारात आने का समय था उस वक्त घर के लोग बारात के स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़े थे। तभी करीब 17-18 साल युवती भी उनके बिल्कुल पास आकर खड़ी थी। दो तीन बार उसका धक्का भी लगा, उसे टोका कि थोड़ा दूर रहे। लेकिन, वो पास में खड़ी रही। हालांकि, संदिग्ध युवती भी शादी में पूरी तरह सजधज कर शामिल हुई थी। देखकर लग रहा था मानों वो भी शादी में मेहमान है। देखने भर से उसपर शक करना संभव नहीं था। लेकिन कुछ देर में वो शादी से अचानक लापता हो गई। इसी बीच ये भी पता चला कि, बैग में रखा जेवर का वे डिब्बा भी गायब है जिसे कुछ देर पहले युवती ने अपने हाथों से रखा था।

पलक झपकते ही चोरी करके फरार

देखते ही देखते जेवर गायब होने की बात शादी समारोह में फैल गई और फिर शादी में हंगामा मच गया। तुरंत पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने गार्डन के सीसीटीवी चेक किए। उनमें लड़की के साथ 13 वर्षीय नाबालिग भी नजर आया। आशंका है अनजान लड़का और लड़की शादी में मेहमान बनकर घुसे और गहने चोरी करके बड़े शातिर तरीके से बिना किसी को संदेह हुए फरार हो गए।

दोनों संदिग्धों की तलाश में पुलिस

पीड़िता जागृति सिंह के अनुसार, उनके द्वरा बैग से चोरी गए सामान में सोने का बड़ा हार, सोने का छोटा हार, मंगलसूत्र, सोने की चेन उसमें पेंडल था, सोने की 6 अंगूठी, एक जोड़ी सोने की झुमकी, एक जोड़ी वाली थी। फिलहाल, पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए सीसीटीवी में नजर आए संदिग्ध नाबालिग लड़के और लड़की की तलाश में जुट गई है।

Published on:

25 Nov 2025 07:11 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / शादी समारोह में मेहमान बनकर घुसे चोर, भाजपा नेता के परिवार से 30 लाख के गहने चुराकर फरार

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

