शादी समारोह में मेहमान बनकर घुसे चोर, भाजपा नेता के परिवार से 30 लाख के गहने चुराकर फरार

बारात आने का समय था उस वक्त घर के लोग बारात के स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़े थे। तभी करीब 17-18 साल युवती भी उनके बिल्कुल पास आकर खड़ी थी। दो तीन बार उसका धक्का भी लगा, उसे टोका कि थोड़ा दूर रहे। लेकिन, वो पास में खड़ी रही। हालांकि, संदिग्ध युवती भी शादी में पूरी तरह सजधज कर शामिल हुई थी। देखकर लग रहा था मानों वो भी शादी में मेहमान है। देखने भर से उसपर शक करना संभव नहीं था। लेकिन कुछ देर में वो शादी से अचानक लापता हो गई। इसी बीच ये भी पता चला कि, बैग में रखा जेवर का वे डिब्बा भी गायब है जिसे कुछ देर पहले युवती ने अपने हाथों से रखा था।