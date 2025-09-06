टीटीई की अब नहीं चलेगी मनमानी, बायोमेट्रिक से हाजिरी

ग्वालियर . ट्रेनों में चलने और प्लेटफॉर्म पर चेकिंग करने वाले टिकट चेकिंग स्टाफ की हाजिरी में अब मनमानी नहीं चल सकेगी। रेलवे बोर्ड के आदेश के बाद सभी स्टेशनों पर बायोमेट्रिक प्रणाली से टीटीई स्टाफ को साइन इन व साइन ऑफ करना होगा। पहले चरण में झांसी के बाद शनिवार को ग्वालियर और ललितपुर स्टेशन पर यह व्यवस्था शुरू हो गई है। अब टीटीई लॉबी में जाकर हाजिरी लगाएगा। इस नई व्यवस्था के चलते सबसे ज्यादा परेशानी उन टीटीई को होने वाली है, जो टीटीई दूसरे स्टेशनों से आकर यहां पर ड्यूटी करते हैं। अभी तक तो इन टीटीई की हाजिरी दूसरे टीटीई उनकी आइडी से लगा देते थे। लेकिन अब टीटीई को खुद ही अपनी हाजिरी लगानी होगी। शनिवार को ग्वालियर में पहली ट्रेन झेलम के टीटीई ने अपनी ड्यूटी पर बायोमेट्रिक हाजिरी दर्ज की है।