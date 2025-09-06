Patrika LogoSwitch to English

ग्वालियर

टीटीई की अब नहीं चलेगी मनमानी, बायोमेट्रिक से हाजिरी

ग्वालियर

Pravendra Singh Tomar

Sep 06, 2025

अभी तक टीटीई की आईडी से दूसरे टीटीई भर देते थे हाजिरी, पहली बार झेलम के टीटीई ने

ग्वालियर . ट्रेनों में चलने और प्लेटफॉर्म पर चेकिंग करने वाले टिकट चेकिंग स्टाफ की हाजिरी में अब मनमानी नहीं चल सकेगी। रेलवे बोर्ड के आदेश के बाद सभी स्टेशनों पर बायोमेट्रिक प्रणाली से टीटीई स्टाफ को साइन इन व साइन ऑफ करना होगा। पहले चरण में झांसी के बाद शनिवार को ग्वालियर और ललितपुर स्टेशन पर यह व्यवस्था शुरू हो गई है। अब टीटीई लॉबी में जाकर हाजिरी लगाएगा। इस नई व्यवस्था के चलते सबसे ज्यादा परेशानी उन टीटीई को होने वाली है, जो टीटीई दूसरे स्टेशनों से आकर यहां पर ड्यूटी करते हैं। अभी तक तो इन टीटीई की हाजिरी दूसरे टीटीई उनकी आइडी से लगा देते थे। लेकिन अब टीटीई को खुद ही अपनी हाजिरी लगानी होगी। शनिवार को ग्वालियर में पहली ट्रेन झेलम के टीटीई ने अपनी ड्यूटी पर बायोमेट्रिक हाजिरी दर्ज की है।

134 टीटीई तैनात
ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर 134 टीटीई तैनात है। इसमें से अधिकांश टीटीई ट्रेनों में चलते है। इसके साथ ही स्टेशन पर चेकिंग के दौरान और ऑफिस में काम करने के लिए लगे हुए है। इन सभी को शनिवार से इस व्यवस्था के तहत बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना शुरू कर दी है।

इन स्टेशनों पर भी लगेगी बायोमेट्रिक मशीन
झांसी, ग्वालियर और ललितपुर स्टेशन के बाद अब मंडल के अन्य स्टेशनों मुरैना, भिंड, टीकमगढ़, छतरपुर, खजुराहो, महोबा, बांदा, चित्रकूट धाम एवं उरई में भी जल्द बायोमेट्रिक पद्धति से टीटीई स्टॉफ की हाजिरी दर्ज की जाएगी।

इनका कहना है
इस व्यवस्था से टीटीई ड्यूटी के समय गायब नहीं हो सकेंगे। अभी तक उनकी आइडी से कोई भी ड्यूटी का समय भर देता था। इससे काम काज में पारदर्शिता भी आएगी। यह व्यवस्था दूसरे स्टेशनों पर भी शुरू होगी।
अमन वर्मा, सीनियर डीसीएम झांसी

Published on:

06 Sept 2025 08:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / टीटीई की अब नहीं चलेगी मनमानी, बायोमेट्रिक से हाजिरी

