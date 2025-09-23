वंदे भारत के यात्रियों को राहत, IRCTC ने पैसेंजर्स की सुविधा के लिए किया बड़ा बदलाव

Vande Bharat Train: वंदे भारत ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। आईआरसीटीसी(IRCTC) ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए बड़ा बदलाव किया है। अब वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों को आधा लीटर की जगह एक लीटर की रेल नीर की बोतल दी जाएगी। अभी तक यात्रियों को यात्रा के दौरान आधा लीटर की बोतल दी जा रही थी। इससे कई बार यात्री संकोच में दूसरी बोतल पानी नहीं मांगते थे। इसके लिए यात्रियों का फीड बैक लिया गया था।
फीड बैक के आधार पर यह व्यवस्था लागू करते हुए यात्रियों को अब एक लीटर की बोतल दी जाएगी। आईआरसीटीसी के इस फैसले से वंदे भारत में सफर करने वाले यात्रियों को अब पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। यात्रा के दौरान उन्हें पर्याप्त पानी मिलेगा। इसके अलावा रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में पानी की पैक्ड बोतल (एक लीटर) 15 रुपये की बजाय 14 रुपये में मिलने लगी है। वहीं अभी पैक पानी रेल नीर की 500 मिली लीटर की बोतल 10 रुपये में मिल रही थी, जो 9 रुपये में मिलने लगी है।
रेलवे बोर्ड से सर्कुलर के अनुसार अब यात्री को आधा लीटर रेल नीर देने का जगह एक लीटर की पानी की बोतल दी जाएगी। जिससे यात्रियों को पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।- अजीत सिन्हा, मुख्य क्षेत्रीय अधिकारी, आईआरसीटीसी