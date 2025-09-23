वंदे भारत के यात्रियों को राहत, IRCTC ने पैसेंजर्स की सुविधा के लिए किया बड़ा बदलाव

फीड बैक के आधार पर यह व्यवस्था लागू करते हुए यात्रियों को अब एक लीटर की बोतल दी जाएगी। आईआरसीटीसी के इस फैसले से वंदे भारत में सफर करने वाले यात्रियों को अब पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। यात्रा के दौरान उन्हें पर्याप्त पानी मिलेगा। इसके अलावा रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में पानी की पैक्ड बोतल (एक लीटर) 15 रुपये की बजाय 14 रुपये में मिलने लगी है। वहीं अभी पैक पानी रेल नीर की 500 मिली लीटर की बोतल 10 रुपये में मिल रही थी, जो 9 रुपये में मिलने लगी है।