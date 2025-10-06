ये क्या… शहर में बिना नंबर 3 हजार ई रिक्शा चल रहे सडक़ों पर, बिगाड़ रहे ट्रैफिक की चाल

ई-रिक्शा ट्रैफिक की चाल बिगाड़ रहे हैं लोग तो लगातार चिल्ला रहे हैं। दीपावली का त्योहार नजदीक आ गया है तो प्रशासन और पुलिस ने फिर ट्रैफिक की चाल पर फोकस किया है। यातायात की हालत पिछले साल से भी बदतर है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी मानते हैं बाजारों में जाम के प्वाइंटस रट गए हैं, लेकिन सुधारे नहीं हैं। पिछले साल दीपावली पर ई-रिक्शा के पंजीयन, कलर कोङ्क्षडग और दो पालियों में संचालन के साथ तय हुआ था रिक्शा बाड़े पर हेमू कलानी चौक तक आएंगे यहां सवारी छोडकऱ वापस जाएंगे। सवारियों के इंतजार में हेमू कलानी चौक पर खड़े होकर रास्ता नहीं रोकेंगे। फिर इन्हें बाड़े से सराफा में बिना रुके जाने की छूट दी गई। लेकिन ई-रिक्शा ऑपरेटर्स ने प्रशासन के फरमान को खूंटी पर टांगा। हेमू कलानी चौक ई-रिक्शा का अघोषित स्टैंड बन चुका है।