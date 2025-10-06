Patrika LogoSwitch to English

ग्वालियर

‘स्मार्ट मीटर’ नहीं लगने की viral खबरें गलत, ऊर्जा मंत्री ने दिया जवाब…

MP News: प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर सोशल मीडिया पर स्मार्ट मीटर टालने की खबरें भी वायरल हुईं। मंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का काम जारी रहेगा।

less than 1 minute read

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Oct 06, 2025

(फोटो सोर्स: पत्रिका)

(फोटो सोर्स: पत्रिका)

MP News:मध्य प्रदेश के हर घर में स्मार्ट मीटर लगाने के अभियान को लेकर चल रही चर्चाओं और विरोध के बीच ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने स्पष्ट किया है कि अभियान रोक पर नहीं है, बल्कि मीटर की उपलब्धता नहीं होने के कारण इसकी अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2028 कर दी गई है। प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर सोशल मीडिया पर स्मार्ट मीटर टालने की खबरें भी वायरल हुईं। मंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का काम जारी रहेगा।

स्मार्ट मीटर का विरोध भी जारी

प्रदेशभर के कई शहरों में उपभोक्ताओं का विरोध जारी है। शिकायतें यह थीं कि स्मार्ट मीटर के कारण उनके बिजली बिलों में बेतहाशा वृद्धि हुई, जबकि खपत उतनी ही थी। ग्वालियर में कई संगठनों ने इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किए और बिजली अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। शहर में करीब पांच हजार से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां बिजली कंपनी को सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है।

चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा काम

हालांकि, उपभोक्ताओं की शिकायतों और मीटर में आ रही तकनीकी खामियों का निराकरण किए बिना ही अभियान तेजी से चल रहा था, जिससे विरोध शुरू हुआ। ऊर्जा मंत्री ने भरोसा दिलाया कि मीटर की कमी पूरी होने के बाद और उपभोक्ता समस्याओं को देखते हुए स्मार्ट मीटर लगाने का काम चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा।

Updated on:

06 Oct 2025 01:54 pm

Published on:

06 Oct 2025 01:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / ‘स्मार्ट मीटर’ नहीं लगने की viral खबरें गलत, ऊर्जा मंत्री ने दिया जवाब…

