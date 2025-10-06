‘स्मार्ट मीटर’ नहीं लगने की viral खबरें गलत, ऊर्जा मंत्री ने दिया जवाब…

MP News:मध्य प्रदेश के हर घर में स्मार्ट मीटर लगाने के अभियान को लेकर चल रही चर्चाओं और विरोध के बीच ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने स्पष्ट किया है कि अभियान रोक पर नहीं है, बल्कि मीटर की उपलब्धता नहीं होने के कारण इसकी अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2028 कर दी गई है। प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर सोशल मीडिया पर स्मार्ट मीटर टालने की खबरें भी वायरल हुईं। मंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का काम जारी रहेगा।