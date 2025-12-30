कोहरे ने छीनी धूप, बर्फीली हवा ने बढ़ाई कंपकंपी—शहर में में सूरज का ‘हाफ डे’

दिसंबर के आखिरी दिनों में सर्दी ने पूरे तेवर दिखा दिए हैं। सोमवार को शहर पर कोहरे की ऐसी चादर तनी कि दोपहर 2 बजे तक सूरज के दर्शन नहीं हुए। सूरज का ‘हाफ डे’ रहा। जैसे ही कोहरा छटा, कश्मीर की ओर से आई बर्फीली हवा ने शहर को जकड़ लिया। नतीजा यह रहा कि दिनभर कंपकंपी छाई रही और लोग अलाव-हीटर के सहारे सर्दी से बचते नजर आए। अधिकतम तापमान महज 15.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 7.4 डिग्री कम रहा। सीजन का दूसरा सीवियर कोल्ड रहा। ठंड का असर जनजीवन पर साफ दिखा और सुबह देर से हुई, बाजारों में चहल-पहल सुस्त रही और सड़कों पर लोग ऊनी कपड़ों में लिपटे नजर आए।