निगम परिषद में गार्बेज शुल्क पर लगी मुहर, गोदाम-वेयरहाउस व दुकानों की दरें घटी,अब मिलेगी राहत



2- वेयर हाउस: 10 हजार वर्गफीट तक 10 हजार रुपए प्रतिवर्ष, अधिक पर 20 हजार रुपए था, अब इसे 10 हजार वर्गफीट तक एक रुपए और उससे अधिक पर डेढ़ रुपए प्रति वर्गफीट सालाना किया है।

3-पेट्रोल पंप: अभी 20 हजार रुपए प्रतिवर्ष गार्बेज शुल्क है। अब इसे एक रुपए प्रति वर्गफीट किया है।

4-शोरूम सह वर्कशाप: -10 हजार वर्गफीट तक 30 हजार रुपए और उससे अधिक क्षेत्रफल होने 60 हजार रुपए लिया जा रहा था। अब एक रुपए और दो रुपए प्रति वर्गफीट सालाना किया है।

5-मल्टी ब्रांड आउटलेट: 25 हजार प्रतिवर्ष लिया जा रहा है। अब 3000 वर्गफीट तक 4000 रुपए प्रतिवर्ष, अधिक पर दो रुपए प्रति वर्गफीट सालाना लिया जाएगा।

6-बैंक,ऑफिस,अन्य सर्विस सेक्टर कार्यालय-पांच हजार वर्गफीट तक 10 हजार रुपए और उससे अधिक होने पर 20 हजार रुपए प्रतिवर्ष किया गया था। अब दो रुपए प्रति वर्गफीट प्रतिवर्ष के हिसाब से लिया जाएगा।