पेट्रोल भरवाया तो कार खाने लगी झटके, ठप हो गए गाड़ी के इंजेक्टर

पेट्रोल में एथनॉल की तादात से ज्यादा मिलावट गाडिय़ों की सेहत बिगाड़ रही है। नया सिरदर्द गाड़ी मालिकों को परेशान कर रहा है। उधर पंप संचालक ईंधन में खराबी नहीं मान रहे हैं और वाहन एजेंसी गाडिय़ों को सुधारने में मोटा पैसा मांग रही हैं। इस खींचतान में गाड़ी मालिकों की फजीहत हो रही है। तेल में मिलावट के मामले में अब खाद्य विभाग के सामने भी पहुंचने लगे। ग्वालियर में एक चिकित्सक ने फूड डिपार्टमेंट से शिकायत की है पेट्रोल भरवाने से उनकी कार के इंजेक्टर खराब हो गए। इसकी भरपाइ कौन करेगा। उन्हें शक है कि कार में भरा गया तेल मिलावटी था।