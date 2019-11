अरब सागर में बने महा तूफान का ग्वालियर चंबल में भी असर, इन जिलों में बढ़ेगी सर्दी

Gwalior weather, effect of arabian sea cyclon storm also impacts Gwalior chambal, winter will increase in these districts, चक्रपाती तूफान का असर कम होता जा रहा है फिर भी दिनभर चली हवाएं और छाए रहे बादल