सर्दी ने दिखाए बर्फानी तेवर, पारा आया 6.4 डिग्री सेल्सियस पर, पर दिन में मिली राहत

बीते दिनों हुई बूंदाबांदी का असर दो दिन बाद भी रहा। नमी के कारण शनिवार को घना कोहरा छाया और हल्के बादल भी रहे। न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस से घटकर 7.7 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। इससे रात में सर्दी बढ़ी। सुबह 11 बजे के बाद हल्की धूप निकली। जिससे अधिकतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस कम रहा। दिन में कोल्ड डे जैसी स्थिति रही।