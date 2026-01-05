सर्दी ने दिखाए बर्फानी तेवर, पारा आया 6.4 डिग्री सेल्सियस पर, पर दिन में मिली राहत

दिनभर कोहरा व बादलों छाए, इससे तेज धूप नहीं निकल सकी
जम्मू कश्मीर में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ गया है। इसके कमजोर होने से उत्तरी हवा की गति बढ़ेगी। यह हवा अपने साथ कश्मीर की बर्फीली सर्दी लेकर आएगी, जिससे रात के तापमान में तेज गति से गिरावट आएगी। इससे रात में सर्दी बढ़ेगी। सोमवार को न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। इससे रात में सर्दी बढ़ गई। दिन में धूप निकलने से हल्की राहत मिली है।
बीते दिनों हुई बूंदाबांदी का असर दो दिन बाद भी रहा। नमी के कारण शनिवार को घना कोहरा छाया और हल्के बादल भी रहे। न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस से घटकर 7.7 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। इससे रात में सर्दी बढ़ी। सुबह 11 बजे के बाद हल्की धूप निकली। जिससे अधिकतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस कम रहा। दिन में कोल्ड डे जैसी स्थिति रही।
जेट स्ट्रीम हवा का असर
जम्मू कश्मीर से उत्तर भारत की ओर जेट स्ट्रीम हवा चल रही है। वायु मंडल में 12.8 किलोमीटर ऊपर 276 किलोमीटर प्रतिघंटा की गति से चल रही है। इस कारण कोहरा छाने की संभावना है। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे।
- कोहरे के कारण सुबह 9 बजे के बाद ही धूप निकलने के आसार रहेंगे। उत्तरी हवा की वजह से सर्दी की चुभन बढ़ सकती है।
