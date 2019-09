अब देश की सुरक्षा के लिए स्कूलों में तैयार होंगी महिला सैनिक, ये है निर्देश

देश की सुरक्षा के लिए प्रदेश में यहां तैयार होंगी महिला सैनिक, यह है प्लान

Women soldiers will be ready in schools to protect the country : जिला मुख्यालय के सरकारी हायर सेकंडरी स्कूलों की छात्राओं को मिलेगा प्रशिक्षण

छात्राओं से मांगे ट्रेनिंग में शामिल होने के लिए आवेदन