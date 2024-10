हमीरपुर: रावण की जगह बीटेक महिला ने अपने घर वालों के तीन पुतले बनाए, जानें क्यों फूंका पुतलों को

B.Tech woman burnt three effigies of her family members हमीरपुर में रावण की जगह बीटेक महिला ने अपने सास, ससुर, पति और दो ननद के पुतले को आग के हवाले कर दिया। पढ़ी-लिखी जयपुर में नौकरी करने वाली महिला के विरोध के इस तरीके पर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। ‌महिला ने कहा समाज को ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। ‌