डीएपी खाद की किल्लत पर भड़के किसान, हाईवे जाम… एसडीएम के भद्दे बयान से बढ़ा विवाद

Hamirpur SDM News: हमीरपुर के मौदहा में डीएपी की किल्लत के चलते बड़ा हंगामा हुआ। सुबह से ही किसान खाद समितियों के बाहर डीएपी लेने के लिए कतारों में खड़े रहे, लेकिन उनको उनको खाद की जगह निराशा मिली। इसके बाद आक्रोशित होकर किसानों ने कानपुर–सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया। इस दौरान किसानों के आक्रोश को संभालने गए एसडीएम करणवीर सिंह का लहजा ही बिगड़ गया। किसानों को झिड़कते हुए उनका कथित बयान – “एक झापड़ मारेंगे तो पेशाब निकल जाएगा” – सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि पत्रिका नहीं करता। इसके बाद अब किसानों का आक्रोश और भी बढ़ गया। हर तरफ एसडीएम कि बयान की चर्चा हो रही है।