Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

हमीरपुर

डीएपी खाद की किल्लत पर भड़के किसान, हाईवे जाम… एसडीएम के भद्दे बयान से बढ़ा विवाद

यूपी के हमीरपुर में डीएपी न मिलने से नाराज किसानों को समझाने गए एसडीएम के बिगड़े बोल ने किसानों के आक्रोश को बढ़ा दिया है। जिले में SDM के बयान की निंदा की जा रही है।

हमीरपुर

Krishna Rai

Sep 10, 2025

Hamirpur SDM News: हमीरपुर के मौदहा में डीएपी की किल्लत के चलते बड़ा हंगामा हुआ। सुबह से ही किसान खाद समितियों के बाहर डीएपी लेने के लिए कतारों में खड़े रहे, लेकिन उनको उनको खाद की जगह निराशा मिली। इसके बाद आक्रोशित होकर किसानों ने कानपुर–सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया। इस दौरान किसानों के आक्रोश को संभालने गए एसडीएम करणवीर सिंह का लहजा ही बिगड़ गया। किसानों को झिड़कते हुए उनका कथित बयान – “एक झापड़ मारेंगे तो पेशाब निकल जाएगा” – सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि पत्रिका नहीं करता। इसके बाद अब किसानों का आक्रोश और भी बढ़ गया। हर तरफ एसडीएम कि बयान की चर्चा हो रही है।

ऐसे गरम हुआ मामला

मंगलवार की सुबह दस बजे तक सैकड़ों किसान खाद केंद्र पर जुट गए थे। डीएपी की मांग ज्यादा थी, लेकिन वहां केवल 500 बोरी डीएपी और 100 बोरी एनपीके खाद उपलब्ध थी। जब भीड़ बेकाबू होने लगी तो केंद्र प्रभारी ने पुलिस बुलाया, लेकिन इससे पहले ही किसानों ने नारेबाजी शुरू कर दी और गुस्साए किसान हाईवे पर उतर आए और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। महिला किसान भी विरोध में शामिल रहीं। उसके बाद वहां पहुंचे एसडीएम के बिगड़े बोलने मामला और गर्म कर दिया।

प्रशासनिक अधिकारियों की मशक्कत के बाद खोला जाम

किसानों के विरोध प्रदर्शन की सूचना पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने काफी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। किसानों को खाद नहीं मिल सकी। निराश किसान सरकार और अधिकारियों को कोसते हुए लौट गए। उधर, रबी की बुवाई शुरू होने के कारण डीएपी की मांग लगातार बढ़ रही है और खाद की किल्लत किसानों की चिंता और गुस्सा दोनों बढ़ा रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

10 Sept 2025 09:45 am

Published on:

10 Sept 2025 09:44 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Hamirpur / डीएपी खाद की किल्लत पर भड़के किसान, हाईवे जाम… एसडीएम के भद्दे बयान से बढ़ा विवाद

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.