Rajasthan News: शादी को थे बस 10 दिन… रात को किया आखिरी फोन, फिर नहर से मिली लाश

पुलिस के अनुसार 24 वर्षीय विनोद पुत्र सुल्तान 21 नवम्बर की रात गांव में ही एक शादी समारोह में गया था। वहां उसने शराब का सेवन किया। रात करीब एक बजे उसने अपनी होने वाली पत्नी के घर फोन किया। जब साली ने बताया कि परिजन सो चुके हैं तो उसने मैसेज किया, ‘अब शादी वाले दिन ही मिलेंगे।’