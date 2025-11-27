Rajasthan News: शादी को थे बस 10 दिन… रात को किया आखिरी फोन, फिर नहर से मिली लाश

फोटो पत्रिका नेटवर्क
संगरिया (हनुमानगढ़)। निकटवर्ती हरियाणा के गांव सुखेराखेड़ा से लापता युवक का शव चार दिन बाद नहर से बरामद किया गया। युवक की छह दिसंबर को शादी तय की गई थी। खुशियों के बीच परिवार पर दुख का पहाड़ टूट गया।
पुलिस के अनुसार 24 वर्षीय विनोद पुत्र सुल्तान 21 नवम्बर की रात गांव में ही एक शादी समारोह में गया था। वहां उसने शराब का सेवन किया। रात करीब एक बजे उसने अपनी होने वाली पत्नी के घर फोन किया। जब साली ने बताया कि परिजन सो चुके हैं तो उसने मैसेज किया, ‘अब शादी वाले दिन ही मिलेंगे।’
अगली सुबह विनोद घर पर नहीं मिला। इस बीच नहर किनारे उसकी चप्पलें, कोट और मोबाइल फोन मिलने से परिजनों की चिंता बढ़ गई। ग्रामीणों ने तलाश शुरू की। अगले दिन 23 नवम्बर को सिरसा से गोताखोर बुलाकर नहर में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। गांव जंडवाला बिश्नोइयां और कालूआना के बीच उसका शव नहर से बरामद हुआ।
मृतक के पिता सुल्तान ने पुलिस को बताया कि विनोद मानसिक तौर से परेशान रहता था। आशंका है कि उसने शादी समारोह में पहली बार शराब पी होगी और फिर मानसिक तनाव में नहर में छलांग लगा दी होगी। चौटाला पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इससे पहले 24 नवम्बर को गुमशुदगी दर्ज की गई थी।
