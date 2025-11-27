Patrika LogoSwitch to English

हनुमानगढ़

Rajasthan News: शादी को थे बस 10 दिन… रात को किया आखिरी फोन, फिर नहर से मिली लाश

निकटवर्ती हरियाणा के गांव सुखेराखेड़ा से लापता युवक का शव चार दिन बाद नहर से बरामद किया गया। युवक की छह दिसंबर को शादी तय की गई थी। खुशियों के बीच परिवार पर दुख का पहाड़ टूट गया।

less than 1 minute read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

kamlesh sharma

Nov 27, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

संगरिया (हनुमानगढ़)। निकटवर्ती हरियाणा के गांव सुखेराखेड़ा से लापता युवक का शव चार दिन बाद नहर से बरामद किया गया। युवक की छह दिसंबर को शादी तय की गई थी। खुशियों के बीच परिवार पर दुख का पहाड़ टूट गया।

पुलिस के अनुसार 24 वर्षीय विनोद पुत्र सुल्तान 21 नवम्बर की रात गांव में ही एक शादी समारोह में गया था। वहां उसने शराब का सेवन किया। रात करीब एक बजे उसने अपनी होने वाली पत्नी के घर फोन किया। जब साली ने बताया कि परिजन सो चुके हैं तो उसने मैसेज किया, ‘अब शादी वाले दिन ही मिलेंगे।’

अगली सुबह विनोद घर पर नहीं मिला। इस बीच नहर किनारे उसकी चप्पलें, कोट और मोबाइल फोन मिलने से परिजनों की चिंता बढ़ गई। ग्रामीणों ने तलाश शुरू की। अगले दिन 23 नवम्बर को सिरसा से गोताखोर बुलाकर नहर में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। गांव जंडवाला बिश्नोइयां और कालूआना के बीच उसका शव नहर से बरामद हुआ।

मृतक के पिता सुल्तान ने पुलिस को बताया कि विनोद मानसिक तौर से परेशान रहता था। आशंका है कि उसने शादी समारोह में पहली बार शराब पी होगी और फिर मानसिक तनाव में नहर में छलांग लगा दी होगी। चौटाला पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इससे पहले 24 नवम्बर को गुमशुदगी दर्ज की गई थी।

27 Nov 2025 06:29 pm

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

हनुमानगढ़. युवाओं में खेल कौशल का विकास करने की सोच के साथ गांवों में खेल मैदान तैयार किए गए हैं। गांवों से मैदान के महारथी निकलें, इस सोच के साथ जिले की 116 गांवों में खेल मैदान व ओपन जिम बनाने का काम पूर्ण हो गया है।

हनुमानगढ़: गांव में खेल मैदान में खेलते खिलाड़ी।
हनुमानगढ़

हनुमानगढ़. किसान व श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ बुधवार को कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। संयुक्त केंद्रीय श्रमिक संगठन, अखिल भारतीय किसान सभा, सीटू तथा खेत एवं ग्रामीण मजदूर यूनियन के संयुक्त तत्वावधान में किए गए प्रदर्शन में सभी ने सरकार की किसान व श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया।

हनुमानगढ़. जिला कलक्ट्रेट के समक्ष बुधवार को पुलिसकर्मी और पूर्व विधायक बलवान पूनियां के बीच हो रही तनातनी।
हनुमानगढ़

हनुमानगढ़. इन दिनों हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिले में सरस की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। यूं कहें स्थानीय बाजार से सीधे तौर पर सरस घी गायब हो गया है।

गंगमूल डेयरी हनुमानगढ़।
हनुमानगढ़

Hanumangarh Car Accident : शादी समारोह की भीड़ से निकली तेज रफ्तार कार, महिला को कुचला, मौत

Hanumangarh Car Accident (1)
हनुमानगढ़

हनुमानगढ़. जिले में सोमवार को केवल तीन केंद्रों पर ही मंूंग व मूंगफली की सरकारी खरीद का श्रीगणेश हो सका।

संगरिया में सरकारी खरीद का शुभारंभ करते किसान व सोसायटी प्रतिनिधि।
हनुमानगढ़
