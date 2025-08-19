आईजीएनपी में चार में दो समूह के रेग्यूलेशन को हरी झंडी, इस नहरी परियोजना से प्रदेश के बारह जिलों को होती है जलापूर्ति

-खरीफ फसलों को मिल सकेगा सिंचाई के लिए पूरा पानी

हनुमानगढ़. इंदिरागांधी नहर में 21 अगस्त 2025 से चार में दो समूह में पानी चलाया जाएगा। इस रेग्यूलेशन को लागू करने के संबंध में जल संसाधन मंत्री ने हरी झंडी दे दी है। उक्त परियोजना की नहरों को चार में दो समूह में चलाने से प्रदेश के किसानों को खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए पहले से अधिक नहरी पानी मिल सकेगा। वर्तमान में तीन में एक समूह में नहरें चल रही है। इससे किसानों को साढ़े 25 दिन बाद सिंचाई बारी मिल रही है। अब चार में दो समूह का रेग्यूलेशन जारी होने पर 17 दिन बाद किसानों को सिंचाई पानी मिलने लगेगा। इस समय अधिकतम तापमान बढऩे की वजह से फसलों में सिंचाई पानी की मांग बढ़ गई है। किसान संगठनों के अलावा खाजूवाला विधायक विश्वनाथ मेघवाल, भाजपा नेता शयाम पंसारिया, श्रीचंद बिश्नोई, किसान प्रतिनिधि संतोषानंद महाराज आदि ने जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत से मिलकर इंदिरागांधी नहर में चार में दो समूह में नहरे चलाने की मांग की थी। इसके बाद जल संसाधन मंत्री रावत ने किसान हित में निर्णय लेते हुए तत्काल जल संसाधन विभाग उत्तर संभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता प्रदीप रुस्तगी से चर्चा की। इसके बाद 19 अगस्त 2025 को मुख्य अभियंता कार्यालय की ओर से इंदिरागांधी नहर को चार में दो समूह में चलाने को लेकर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी गई। प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि व्यर्थ बहकर पाकिस्तान जाने वाले पानी एवं पंजाब में नदियों के तटबंधों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार की ओर से पंजाब सरकार से बातचीत कर इंदिरागांधी नहर परियोजना के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। अभी चार में दो समूह का एक रोटेशन चलाने की बात अधिकारी कह रहे हैं। लेकिन बांधों में आवक की स्थिति लगातार इसी तरह जारी रहने पर उक्त रेग्यूलेशन की अवधि बढ़ाई भी जा सकेगी। इंदिरागांधी नहर से हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, झुंझुुंनू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर सहित प्रदेश के 12 जिलों को जलापूर्ति हो रही है। उक्त रेग्यूलेशन के प्रभावी होने पर किसानों को मांग के अनुसार नहरी पानी मिल सकेगा।