यह दिवाली खास, भाजपा नेता अब मिट्टी के दीपक जलाने का देंगे संदेश

हनुमानगढ़. इस बार दिवाली पर इलेक्ट्रोनिक लाइट की बजाय घरों में मिट्टी के दीपक जलाने की पहल भाजपा ने की है। जिले में इस दिवाली भाजपा कार्यकर्ता इस तरह का संदेश आने वाले दिनों में घर-घर जाकर देते मिलेंगे। ताकि देश के हस्तशिल्पियों व स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा मिल सके। इसी सोच के साथ भाजपा ने आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाए जा रहे आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर रविवार को जंक्शन के भाजपा जिला कार्यालय में प्रेसवार्ता की गई। जिलाध्यक्ष प्रमोद डेलू, भादरा विधायक संजीव बेनीवाल, और आत्मनिर्भर भारत अभियान के जिला संयोजक डॉ. भारत भूषण शर्मा, सहसंयोजक अतुल शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी कृृष्ण तायल सहित पार्टी पदाधिकारियों ने भाग लिया। सभी नेताओं ने अभियान के उद्देश्य को लेकर जानकारी दी। घर-घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी के नारे से जनता को जोडऩे की रणनीति के बारे में बताया। जिलाध्यक्ष प्रमोद डेलू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाए हैं। उनका कहना था कि भाजपा का यह अभियान सिर्फ आर्थिक स्वावलंबन तक सीमित नहीं है। बल्कि यह हर नागरिक को सांस्कृतिक रूप से भी आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देने का आंदोलन है। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना, लघु उद्योगों को सशक्त बनाना और वोकल फॉर लोकल की भावना को जन-जन तक पहुंचाना इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। विधायक संजीव बेनीवाल ने बताया कि यह अभियान तीन अक्टूबर से 25 दिसम्बर तक जिलेभर में चलेगा। इसके तहत विभिन्न स्तरों पर कार्यशालाएं, संवाद कार्यक्रम और जनजागरण रैलियां आयोजित की जा रही हैं। हर जगह सेल्फी प्वाइंट भी बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की भावना तभी साकार होगी जब हर नागरिक देश के उत्पादों को अपनाएगा। आत्मनिर्भर भारत के जिला संयोजक डॉ. भारत भूषण शर्मा ने बताया कि अभियान के अंतर्गत युवाओं, महिलाओं और उद्यमियों के लिए विशेष सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें रोजगार सृजन, कौशल विकास, नवाचार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष फोकस रहेगा। उन्होंने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को सरकार की आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी योजनाओं की जानकारी देंगे। जिला मीडिया प्रभारी कृष्ण तायल ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान केवल राजनीतिक पहल नहीं, बल्कि यह राष्ट्र निर्माण की दिशा में जनभागीदारी का संकल्प है। जिसे भाजपा जिले के हर नागरिक तक पहुंचाने का कार्य करेगी।