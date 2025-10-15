हनुमानगढ़ के प्रदीप सहारण ने राजस्थान में बजा डंका, आरएएस मैन्स में आठवीं रैंक की हासिल

हनुमानगढ़. हनुमानगढ़ के प्रदीप सहारण ने आरएएस मैन्स परीक्षा में आठवीं रैंक हासिल कर राजस्थान में परचम लहराया है। दूसरी दफा प्रयास में यह सफलता हासिल की है। प्रथम प्रयास में 646 वीं रैंक आई थी। लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिली तो फिर से तैयारी करने में जुट गए और आखिरकार अब राजस्थान में आठवीं रैंक हासिल की है। प्रदीप सहारण दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र रह चुके हैं। स्कूली शिक्षा जंक्शन स्थित गुरुहरकिशन स्कूल से की है। प्रदीप सहारण के पिता रणजीत सहारण जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हैड कॉस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं। काफी वर्षों से हनुमानगढ़ में रह रहे हैं। जबकि मूलरूप से रावतसर के सरदारपुरा खालसा गांव के रहने वाले हैं। प्रदीप सहारण के छोटे भाई दिनेश सहारण मिनीस्ट्री ऑफ एक्सट्रनल एफेयर (विदेश मंत्रालय) में पीएस के पद पर चयनित हो चुके हैं।