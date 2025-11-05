Patrika LogoSwitch to English

पत्रिका में खबर छपने के बाद अफसरों की आंखें खुली, खतरनाक गड्ढ़ों पर पेचवर्क का काम शुरू

हनुमानगढ़. जिला मुख्यालय पर सडक़ों पर बने गड्ढ़ों को भरने को लेकर सरकारी तंत्र बुधवार को सक्रिय नजर आया। नगर परिषद की टीम ने गड्ढ़े चिन्ह्ति किए और उनमें पेचवर्क का काम शुरू किया। एक ही दिन में कई गड्ढ़े भरने से नागरिकों ने राहत की सांस ली।

less than 1 minute read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

Purushotam Jha

Nov 05, 2025

हनुमानगढ़: जिला मुख्यालय पर सडक़ों पर बने गड्ढें पर बुधवार को पेचवर्क करती टीम।

हनुमानगढ़: जिला मुख्यालय पर सडक़ों पर बने गड्ढें पर बुधवार को पेचवर्क करती टीम।

हनुमानगढ़. जिला मुख्यालय पर सडक़ों पर बने गड्ढ़ों को भरने को लेकर सरकारी तंत्र बुधवार को सक्रिय नजर आया। नगर परिषद की टीम ने गड्ढ़े चिन्ह्ति किए और उनमें पेचवर्क का काम शुरू किया। एक ही दिन में कई गड्ढ़े भरने से नागरिकों ने राहत की सांस ली।
जंक्शन के सिविल लाइन व आसपास के क्षेत्रों में गड्ढ़े भरने से अब वाहन चालकों को राहत मिलेगी। इससे पहले सडक़ों के बीच बने गड्ढ़ों की वजह से लोग यहां से गुजरने में कतराते थे।
राजस्थान पत्रिका ने लोगों के दर्द को महसूस करते हुए पांच नवम्बर 2025 के अंक में ‘सडक़ पर इतने गड्ढ़े कि रास्ता बदलने को मजबूर, यहां से गुजरने में लगता डर’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर सरकारी तंत्र को जगाने का प्रयास किया।
खबर छपने के बाद सरकारी तंत्र ने सक्रियता दिखाते हुए अब इन गड्ढें को भरने का काम शुरू कर दिया है। इससे वाहन चालकों को सडक़ पर हिचकोले खाने से निजात मिलेगी। खराब सडक़ की वजह से खास तौर पर स्कूल बस और बड़े वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ रही थी।

