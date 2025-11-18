Patrika LogoSwitch to English

हनुमानगढ़

लंबे अरसे बाद पंचायतीराज को मिले तकनीक के जानकार अफसर

हनुमानगढ़. लंबे अरसे बाद पंचायतीराज विभाग को 358 कनिष्ठ अभियंता मिले हैं। हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो वर्तमान में केवल नोहर पंचायत समिति में एक कनिष्ठ अभियंता कार्यरत थे।

2 min read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

Purushotam Jha

Nov 18, 2025

हनुमानगढ़ जिला परिषद कार्यालय।

हनुमानगढ़ जिला परिषद कार्यालय।

-प्रदेश में पंचायतीराज विभाग को 358 कनिष्ठ अभियंता मिलने से विकास कार्यो का प्रारूप बनाने में आएगी तेजी
-हर पंचायत समिति को एक-एक कनिष्ठ अभियंता मिलने से विकास योजनाओं की रफ्तार बढऩे की उम्मीद
हनुमानगढ़. लंबे अरसे बाद पंचायतीराज विभाग को 358 कनिष्ठ अभियंता मिले हैं। हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो वर्तमान में केवल नोहर पंचायत समिति में एक कनिष्ठ अभियंता कार्यरत थे। जबकि जिला मुख्यालय सहित अन्य सभी पंचायत समितियों में कनिष्ठ अभियंता के पद लंबे समय से रिक्त चल रहे थे। बताया जा रहा है कि इससे पहले पंचायतरीज विभाग में वर्ष 2008 से 2010 के बीच कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की गई थी। इसके बाद अब जाकर सरकार अब लंबे समय बाद भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करके चयनितों को नियुक्ति दे रही है। हनुमानगढ़ जिले में कुल 14 कनिष्ठ अभियंताओं के पद स्वीकृत हैं।
इसमें अब सात नए पदों पर नई नियुक्ति से पंचायत समितियों में होने वाले कार्य की गति बढ़ सकेगी। नई नियुक्ति के बावजूद जिले में 05 पद रिक्त रहेंगे। इस पर भी नियुक्ति हो जाए तो ग्रामीण विकास की रफ्तार में और तेजी आ सकती है। पंचायतीराज विभाग के शासन सचिव डॉ. जोगाराम ने हाल ही में नियुक्ति आदेश जारी करके सभी चयनितों को तत्काल प्रभाव से ज्वाइनिंग देने के लिए पाबंद किया है। ताकि पंचायत समिति कार्यालयों में तकनीकी कार्य में तेजी आ सके। सभी नव चयनित कनिष्ठ अभियंताओं को कार्य ग्रहण करके इसकी सूचना विभाग को प्रेषित करने के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर राज्य आदेश की अवहेलना मानी जाएगी। आदेश प्राप्त होने के बाद जिला परिषद कार्यालय स्तर पर नियुक्ति देने का काम शुरू कर दिया गया है। जो-जो चयनित अभियंता ज्वाइनिंग दे रहे हैं, उनकी सूचना तैयार की जा रही है।

यह मिलेगा लाभ
जिला परिषद कार्यालय स्तर पर स्वीकृत किए जाने वाले विकास कार्यों की सूची का तकीनीकी तकमीना या प्रारूप तैयार करने का काम जेईएन का होता है। इस तरह जिले में इनके पद रिक्त होने से इन कार्यों में देरी हो रही थी। अब नए जेईएन मिलने से कार्य में देरी नहीं होगी।

चयनितों की सूची प्राप्त हुई
सरकार की तरफ से चयनित कनिष्ठ अभियंताओं की सूची हमें प्राप्त हुई है। ज्वाइनिंग प्रक्रियाधीन है। सहूलियत के हिसाब से चयनित अभ्यर्थी ज्वाइनिंग दे रहे हैं।
-ओपी बिश्नोई, सीईओ, जिला परिषद हनुमानगढ़।

Published on:

18 Nov 2025 12:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / लंबे अरसे बाद पंचायतीराज को मिले तकनीक के जानकार अफसर

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

