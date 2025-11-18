Patrika LogoSwitch to English

हनुमानगढ़

सरकार ने पूनियां को फिर बनाया केंद्रीय सहकारी बैंक हनुमानगढ़ का चेयरमेन

हनुमानगढ़. केंद्रीय सहकारी बैंक हनुमानगढ़ में चैयरमेन पद पर फिर से महेंद्र पूनियां को लगाया गया है। बताया जा रहा है कि सरकार के आदेश पर पूनियां को नियुक्ति दी गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

Purushotam Jha

Nov 18, 2025

महेंद्र पूनियां

महेंद्र पूनियां

हनुमानगढ़. केंद्रीय सहकारी बैंक हनुमानगढ़ में चैयरमेन पद पर फिर से महेंद्र पूनियां को लगाया गया है। बताया जा रहा है कि सरकार के आदेश पर पूनियां को नियुक्ति दी गई है। जानकारी के अनुसार महेंद्र पूनियां ने मंत्री के पास प्रस्तुत होकर अपनी नियुक्ति को लेकर अपील की थी। इसके बाद इनकी सदस्यता को लेकर उप रजिस्ट्रार हनुमानगढ़ को लिखा गया था। जांच के दौरान महेंद्र पूनियां की सदस्यता बहाल करने के बाद अब सरकार ने उन्हें दोबारा बैंक में चैयरमेन पद पर लगा दिया है। गौरतलब है कि करीब सात वर्ष पहले रावतसर के चर्चित हरवीर सहारण हत्याकांड में पूनियां की संलिप्तता के आरोप लगाए गए थे। बाद में कोर्ट ने पूनियां को दोष मुक्त कर दिया। इसके बाद सरकार ने उनकी नियुक्ति को दोबारा बहाल कर दी है। केंद्रीय सहकारी बैंक हनुमानगढ़ के एमडी नरेश शुक्ला ने बताया कि सरकार के आदेश की पालना में बैंक में महेंद्र पूनियां को ज्वाइनिंग दे दी गई है। उन्होंने केंद्रीय सहकारी बैंक हनुमानगढ़ में चैयरमेन पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

Published on:

18 Nov 2025 06:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / सरकार ने पूनियां को फिर बनाया केंद्रीय सहकारी बैंक हनुमानगढ़ का चेयरमेन

