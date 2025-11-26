बाजार से सरस घी गायब, ढूंढऩ़े पर भी नहीं मिल रहा

-दूध की कमी से जूझ रहा डेयरी उद्योग, इस बार दिवाली के तत्काल बाद सावे अच्छे रहने से दूध उत्पादों की मांग बढ़ी

-हनुमानगढ़ गंगमूल डेयरी की इस समय मांग करीब तीन लाख लीटर दूध की, आ रहा केवल एक लाख 40 हजार लीटर प्रतिदिन

हनुमानगढ़. इन दिनों हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिले में सरस की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। यूं कहें स्थानीय बाजार से सीधे तौर पर सरस घी गायब हो गया है। स्थिति यह है कि बाजार में लोग पैसे लेकर सरस बूथों के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन कहीं भी उन्हें सरस घी नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना है कि कुछ वितरिक ऐसे हैं, जिनके पास पुराना स्टॉक पड़ा है। लेकिन वह उपभोक्ता को अधिक रेट पर दे रहे हैं।

जानकारी के अनुसार जीएसटी घटने के बाद सरस घी के दाम उतने नहीं बढ़े, जितने प्राइवेट डेयरी ने बढ़ाए हैं। इससे सरस घी की मांग बाजार में ज्यादा बढ़ रही है। इसके अलावा गुणवत्ता के लिहाज से भी लोग सरस उत्पाद को पसंद करते हैं। शादी-ब्याह का सीजन चलने से बाजार में इसकी किल्लत हो रही है।

हालांकि जयपुर डेयरी से आपूर्ति करवाकर किल्लत को कुछ दूर करने के प्रयास में स्थानीय डेयरी अधिकारी जुटे हुए हैं। डेयरी अधिकारियों के अनुसार 15 किलो सरस घी का रेट 9045 रुपए निर्धारित है। जबकि प्राइवेट डेयरी के इतने ही किलो का घी दस हजार रुपए में मिल रहा है। ऐसे में गुणवत्ता और दाम दोनों के लिहाज से सरस उत्पाद लोगों को ज्यादा भा रहे हैं। लेेकिन डेयरी प्रबंधन मांग की पूर्ति करने में विफल हो रहा है।