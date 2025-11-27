गांवों में तैयार किए खेल मैदान, ताकि मैदान से निकलें खेल के महारथी

-जिले के 116 ग्राम पंचायतों में खेल मैदान व ओपन जिम तैयार होने से युवाओं को मिलेगा लाभ

-विद्यार्थियों को मोबाइल स्क्रीन से दूर करने तथा खेल की तरफ रुझान बढ़ाने की दिशा में सरकार ने बढ़ाया कदम

हनुमानगढ़. युवाओं में खेल कौशल का विकास करने की सोच के साथ गांवों में खेल मैदान तैयार किए गए हैं। गांवों से मैदान के महारथी निकलें, इस सोच के साथ जिले की 116 गांवों में खेल मैदान व ओपन जिम बनाने का काम पूर्ण हो गया है। जिला परिषद अधिकारियों के अनुसार युवाओं की भाग-दौड़ भरी जीवन शैली में शिक्षा के साथ-साथ खेल भी जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्र के खेल मैदान युवाओं के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए महत्तवपूर्ण हैं। जो स्वस्थ आदतों को बढ़ाने, आत्मविश्वास बढ़ाने, रचनात्मकता विकसित करने के साथ-साथ नेतृत्व एवं टीम भावना को विकसित करने में वरदान साबित हो रहे हैं।

इसके अलावा युवाओं का खाली समय खेलों में व्यतीत होने पर नशे और मोबाइल स्क्रीन समय कम होता है। ग्रामीण क्षेत्र में खिलाडिय़ों की अभिरुचि को दखते हुए ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के सहयोग से इन खेल मैदानों का विकास किया गया है। जिले में युवाओं को खेलों से जोडऩे के लिए बजट घोषणा-2025 के तहत 5000 से अधिक आबादी वाली 116 ग्राम पंचायतों ओपन जिम व खेल मैदान विकसित करने का लक्ष्य था। जिसमें से सभी 116 ग्राम पंचायतों में ओपन जिम विकसित हो चुके हैं। जिले की 116 ग्राम पंचायतों में से 80 ग्राम पंचायतों में खेल मैदान बन कर तैयार हैं। यह युवाओं के जीवनशैली को बदलने में काफी अहम साबित होंगे।