बाजार भाव उठने की उम्मीद, मंडी में फसल लाने से बच रहे किसान

इसके चलते किसान उपज रोक कर बैठे हैं। वर्तमान में सरसों भाव करीब 6200 से 6700 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है। तेल की मात्रा के आधार पर किसानों को लगभग 2500-2600 रुपए का लाभ मिल रहा है। साथ ही व्यापारियों को प्रति सैंकड़ा 2 से 2.25 रुपए आढ़त मिल जाती है। जबकि सरकारी समर्थन मूल्य 6250 रुपए प्रति क्विंटल है और इसमें आढ़त का प्रावधान नहीं है। पूर्व के वर्षों में समर्थन मूल्य पर बिक्री करने वाले किसानों को भुगतान के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा, जिससे किसानों का भरोसा कम हुआ है। दूसरी ओर, कोटा जैसे बाजारों में उच्च गुणवत्ता की सरसों 7000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिकने से किसानों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। किसानों को विश्वास है कि आने वाले समय में सरसों के भाव 9000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच सकते हैं।