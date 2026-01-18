18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हनुमानगढ़

Rajasthan: राजस्थान-पंजाब बॉर्डर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, थानाधिकारी को लगी 2 गोलियां, इनामी ड्रग तस्कर घायल

पंजाब-राजस्थान सीमा पर पुलिस और ड्रग तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें वांछित बदमाश ने थानाधिकारी पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल होकर पकड़ा गया और पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया।

2 min read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

Rakesh Mishra

Jan 18, 2026

Rajasthan-Punjab border, firing on Rajasthan-Punjab border, firing on police, drug smuggler, encounter with drug smuggler, Hanumangarh news, Rajasthan news, राजस्थान-पंजाब बॉर्डर, राजस्थान-पंजाब बॉर्डर पर फायरिंग, पुलिस पर फायरिंग, मादक पदार्थ तस्कर, मादक पदार्थ तस्कर से मुठभेड़, हनुमानगढ़ न्यूज, राजस्थान न्यूज

घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराते पुलिसकर्मी। फोटो- पत्रिका

हनुमानगढ़/संगरिया। पंजाब-राजस्थान सीमा पर संगरिया क्षेत्र में पुलिस और हथियारबंद मादक पदार्थ तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई। वांछित बदमाश ने संगरिया थानाधिकारी अमर सिंह पर फायरिंग की। दो गोलियां बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी।

बदमाश के पैर में गोली लगी

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे मौके पर ही काबू कर लिया गया। उसकी पहचान राजवीर उर्फ लक्की झोरड़ (27) निवासी ढाणी चक 5 केएचआर खाराखेड़ा, थाना टिब्बी, हनुमानगढ़ के रूप में हुई। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

एसपी हरीशंकर यादव ने बताया कि हनुमानगढ़ डीएसटी प्रभारी उप निरीक्षक सुशील कुमार से सूचना मिली कि पंजाब की ओर से ड्रग तस्कर हथियारों के साथ राजस्थान सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। इस पर थानाधिकारी अमर सिंह पुलिस जाब्ता, हथियार, बुलेटप्रूफ जैकेट और ड्रैगन लाइट के साथ तरमाला-भाखरांवाली क्षेत्र के लिए रवाना हुए।

पुलिस टीम रात करीब 8.10 बजे तरमाला पुलिया पहुंची। सूचना के मद्देनजर पंजाब सीमा से लगे लिंक नहर के पटड़े के पास निगरानी शुरू की गई। डीएसटी और एजीटीएफ की टीमें भी मौके पर पहुंच गईं। रात करीब नौ बजे एक संदिग्ध व्यक्ति पंजाब सीमा से पुलिया पार कर राजस्थान में प्रवेश करता दिखाई दिया। ड्रैगन लाइट की रोशनी कर उसे रुकने को कहा तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी।

जिला अस्पताल हनुमानगढ़ रेफर

लगातार फायरिंग में दो गोलियां थानाधिकारी के बुलेटप्रूफ जैकेट पर कमर के पास बाईं ओर लगीं। बदमाश फायरिंग करते हुए भागने लगा। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। तीन राउंड फायरिंग में से एक गोली बदमाश के बाएं पैर में घुटने से नीचे लगी। वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा और उसके हाथ से पिस्टल छूट गई। पुलिस ने उसे पकड़कर तत्काल सरकारी अस्पताल संगरिया भिजवाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल हनुमानगढ़ रेफर किया गया।

यह वीडियो भी देखें

इनामी बदमाश

पुलिस के अनुसार आरोपी 25 हजार रुपए का इनामी वांछित है। उस पर आर्म्स एक्ट, हत्या व एनडीपीएस के कई मामले संगरिया, टिब्बी और हरियाणा के डबवाली सदर थाने में दर्ज हैं। आरोपी से 32 बोर की पिस्टल बरामद की गई है। मामले की जांच हनुमानगढ़ जंक्शन थाना प्रभारी रामचंद्र कस्वां कर रहे हैं। घटना के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Rajasthan: पुलिस और 50 हजार इनामी आरोपी के बीच आमने-सामने फायरिंग, फिर हाथ जोड़कर कहा-“अपराध छोड़ दो भाइयों…”
प्रतापगढ़
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Jan 2026 05:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / Rajasthan: राजस्थान-पंजाब बॉर्डर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, थानाधिकारी को लगी 2 गोलियां, इनामी ड्रग तस्कर घायल

बड़ी खबरें

View All

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

हनुमानगढ़ के हरिपुरा में बुजुर्ग की मौत पर बवाल, ग्रामीणों के सनसनीखेज आरोप, राजनीतिक साजिश से गरमाया मामला

Hanumangarh News
हनुमानगढ़

School Holiday: शीतलहर का प्रकोप जारी, राजस्थान के इस जिले में दो दिन बढ़ी स्कूलों की छुट्टी

school-Holiday
हनुमानगढ़

हनुमानगढ़ में फिरौती गैंग का नेटवर्क उजागर, रोहित गोदारा गैंग को हथियार सप्लाई करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार

Hanumangarh Police Arrest Three accused for Supplying Illegal Arms
हनुमानगढ़

Rajasthan Crime: पानी की पाइप को लेकर विवाद, बीच-बचाव करने आए शख्स की बेरहमी से हत्या

hanumangadh crime
हनुमानगढ़

प्रमुख शासन सचिव ने अनाज मंडी का निरीक्षण कर जांची व्यवस्थाएं...

हनुमागनढ़ में बैठक लेते खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रमुख शासन सचिव अंबरीश कुमार और मौजूद अधिकारी व व्यापारी।
हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.