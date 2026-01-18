Rajasthan: राजस्थान-पंजाब बॉर्डर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, थानाधिकारी को लगी 2 गोलियां, इनामी ड्रग तस्कर घायल

लगातार फायरिंग में दो गोलियां थानाधिकारी के बुलेटप्रूफ जैकेट पर कमर के पास बाईं ओर लगीं। बदमाश फायरिंग करते हुए भागने लगा। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। तीन राउंड फायरिंग में से एक गोली बदमाश के बाएं पैर में घुटने से नीचे लगी। वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा और उसके हाथ से पिस्टल छूट गई। पुलिस ने उसे पकड़कर तत्काल सरकारी अस्पताल संगरिया भिजवाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल हनुमानगढ़ रेफर किया गया।