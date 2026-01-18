Rajasthan: राजस्थान-पंजाब बॉर्डर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, थानाधिकारी को लगी 2 गोलियां, इनामी ड्रग तस्कर घायल

घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराते पुलिसकर्मी। फोटो- पत्रिका
हनुमानगढ़/संगरिया। पंजाब-राजस्थान सीमा पर संगरिया क्षेत्र में पुलिस और हथियारबंद मादक पदार्थ तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई। वांछित बदमाश ने संगरिया थानाधिकारी अमर सिंह पर फायरिंग की। दो गोलियां बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी।
पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे मौके पर ही काबू कर लिया गया। उसकी पहचान राजवीर उर्फ लक्की झोरड़ (27) निवासी ढाणी चक 5 केएचआर खाराखेड़ा, थाना टिब्बी, हनुमानगढ़ के रूप में हुई। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
एसपी हरीशंकर यादव ने बताया कि हनुमानगढ़ डीएसटी प्रभारी उप निरीक्षक सुशील कुमार से सूचना मिली कि पंजाब की ओर से ड्रग तस्कर हथियारों के साथ राजस्थान सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। इस पर थानाधिकारी अमर सिंह पुलिस जाब्ता, हथियार, बुलेटप्रूफ जैकेट और ड्रैगन लाइट के साथ तरमाला-भाखरांवाली क्षेत्र के लिए रवाना हुए।
पुलिस टीम रात करीब 8.10 बजे तरमाला पुलिया पहुंची। सूचना के मद्देनजर पंजाब सीमा से लगे लिंक नहर के पटड़े के पास निगरानी शुरू की गई। डीएसटी और एजीटीएफ की टीमें भी मौके पर पहुंच गईं। रात करीब नौ बजे एक संदिग्ध व्यक्ति पंजाब सीमा से पुलिया पार कर राजस्थान में प्रवेश करता दिखाई दिया। ड्रैगन लाइट की रोशनी कर उसे रुकने को कहा तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी।
लगातार फायरिंग में दो गोलियां थानाधिकारी के बुलेटप्रूफ जैकेट पर कमर के पास बाईं ओर लगीं। बदमाश फायरिंग करते हुए भागने लगा। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। तीन राउंड फायरिंग में से एक गोली बदमाश के बाएं पैर में घुटने से नीचे लगी। वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा और उसके हाथ से पिस्टल छूट गई। पुलिस ने उसे पकड़कर तत्काल सरकारी अस्पताल संगरिया भिजवाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल हनुमानगढ़ रेफर किया गया।
यह वीडियो भी देखें
पुलिस के अनुसार आरोपी 25 हजार रुपए का इनामी वांछित है। उस पर आर्म्स एक्ट, हत्या व एनडीपीएस के कई मामले संगरिया, टिब्बी और हरियाणा के डबवाली सदर थाने में दर्ज हैं। आरोपी से 32 बोर की पिस्टल बरामद की गई है। मामले की जांच हनुमानगढ़ जंक्शन थाना प्रभारी रामचंद्र कस्वां कर रहे हैं। घटना के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है।
राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl
बड़ी खबरेंView All
हनुमानगढ़
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग