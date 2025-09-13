हनुमानगढ़ में व्यापारी की निर्मम हत्या, दुकान खून से लाल, इलाके में दहशत का माहौल

हनुमानगढ़: संगरिया कस्बे में शुक्रवार को दिनदहाड़े एक शेयर ट्रेडिंग दुकानदार की बदमाशों ने दुकान में घुसकर गोली मार कर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने का शक बाइक सवार दो युवकों पर जताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर वे नजर आए हैं।
बता दें कि वारदात बालाजी इंटरप्राइजेज पर करीब सवा ग्यारह बजे हुई। मृतक की पहचान गुरुनानक नगर निवासी विकास जैन (45) पुत्र मदनलाल जैन के रूप में हुई है। घटना के वक्त दुकान में वह अकेला था, जबकि नौकर खाना लेने के लिए घर पर गया हुआ था।
इसी वक्त मौके का फायदा उठाकर बाइक सवार दो युवक पहुंचे, जिनमें से एक युवक बाहर खड़ा रहा और दूसरे ने दुकान में बैठे विकास जैन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे विकास की मौत हो गई।
संगरिया में दिनदहाड़े हुई वारदात से कस्बे में दहशत फैल गई है। मृतक की पहचान विकास कुमार जैन के रूप में हुई है, जो पिछले दस साल से बालाजी इंटरप्राइजेज में मुनीम का काम कर रहा था। घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई है और शव को संगरिया के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है।
पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों के आने-जाने के रास्तों की जांच की जा रही है। कस्बे के अलग-अलग स्थानों पर लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली जा रही है, ताकि हत्यारों की पहचान कर जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जा सके।
वारदात से व्यापारिक समुदाय में आक्रोश है। व्यापारी संगठनों ने पुलिस से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल हत्या के कारण स्पष्ट नहीं हैं। पुलिस लेन-देन और रंजिश समेत हर पहलू पर जांच कर रही है।