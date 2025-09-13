Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

हनुमानगढ़

हनुमानगढ़ में व्यापारी की निर्मम हत्या, दुकान खून से लाल, इलाके में दहशत का माहौल

हनुमानगढ़ जिले के संगरिया कस्बे में बाइक सवार बदमाशों ने शेयर ट्रेडिंग दुकानदार विकास जैन (45) की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात से कस्बे में दहशत और व्यापारियों में रोष है। पुलिस सीसीटीवी खंगालकर जांच कर रही है।

हनुमानगढ़

Arvind Rao

Sep 13, 2025

Businessman Vikas Jain shot dead
Businessman Vikas Jain shot dead (Patrika Photo)

हनुमानगढ़: संगरिया कस्बे में शुक्रवार को दिनदहाड़े एक शेयर ट्रेडिंग दुकानदार की बदमाशों ने दुकान में घुसकर गोली मार कर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने का शक बाइक सवार दो युवकों पर जताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर वे नजर आए हैं।


बता दें कि वारदात बालाजी इंटरप्राइजेज पर करीब सवा ग्यारह बजे हुई। मृतक की पहचान गुरुनानक नगर निवासी विकास जैन (45) पुत्र मदनलाल जैन के रूप में हुई है। घटना के वक्त दुकान में वह अकेला था, जबकि नौकर खाना लेने के लिए घर पर गया हुआ था।


इसी वक्त मौके का फायदा उठाकर बाइक सवार दो युवक पहुंचे, जिनमें से एक युवक बाहर खड़ा रहा और दूसरे ने दुकान में बैठे विकास जैन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे विकास की मौत हो गई।

ये भी पढ़ें

पति ने की पत्नी की हत्या, तीन साल पहले हुई थी शादी, जानें पूरा मामला
हनुमानगढ़
husband Murder Wife


पुलिस जांच में जुटी


संगरिया में दिनदहाड़े हुई वारदात से कस्बे में दहशत फैल गई है। मृतक की पहचान विकास कुमार जैन के रूप में हुई है, जो पिछले दस साल से बालाजी इंटरप्राइजेज में मुनीम का काम कर रहा था। घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई है और शव को संगरिया के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है।


पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों के आने-जाने के रास्तों की जांच की जा रही है। कस्बे के अलग-अलग स्थानों पर लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली जा रही है, ताकि हत्यारों की पहचान कर जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जा सके।


वारदात से व्यापारिक समुदाय में आक्रोश है। व्यापारी संगठनों ने पुलिस से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल हत्या के कारण स्पष्ट नहीं हैं। पुलिस लेन-देन और रंजिश समेत हर पहलू पर जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: देवर के सामने खुला भाभी का राज, प्रेमी के संग मिलकर चली ऐसी चाल, दोनों पहुंचे जेल
झुंझुनू
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Sept 2025 07:50 am

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / हनुमानगढ़ में व्यापारी की निर्मम हत्या, दुकान खून से लाल, इलाके में दहशत का माहौल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.