राजस्थान: 33 साल का हो गया हूं, शादी कराओ साहब…सरकारी शिविर में युवक ने लगाई गुहार

श्रवण ने बताया कि उसने अपने अनेक रिश्तेदारों को भी बोला कि मेरा विवाह करवा दो लेकिन कही भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस पर अधिकारियों ने उससे ज्ञापन लेकर कहा कि इस प्रकार की समस्या में हम कुछ नहीं कर सकते है। हालांकि आगे कोई कुंवारों की शादी के लिए विभागीय योजना आएगी तो उक्त समस्या के समाधान पर विचार किया जाएगा। शिविर में ऐसा ज्ञापन प्राप्त होने का मामला व ज्ञापन की प्रति सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। जिस पर लोग मजे ले ले कर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे है।