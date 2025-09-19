राजस्थान: 33 साल का हो गया हूं, शादी कराओ साहब…सरकारी शिविर में युवक ने लगाई गुहार

हनुमानगढ़। राजस्थान ग्रामीण सेवा शिविर के तहत नोहर पंचायत समिति की 22 एनटीआर ग्राम पंचायत में एक अजीब मामला सामने आया। इसी गांव का एक युवक उक्त शिविर में पहुंचा और अभी तक अपनी शादी नहीं होने पर पीड़ा व्यक्त की। युवक ने विकास अधिकारी पवन कुमार व नायब तहसीलदार संजीव सिहाग को इस संबंध में एक ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन पढ़कर अधिकारी भी भौचक्के हुए।
दरअसल, इस अनोखे ज्ञापन में सरकार को शादी नहीं होने की पीड़ा बताते हुए शादी कराने की मांग की गई है। 22 एनटीआर निवासी श्रवण पुत्र बलराम सुथार ने ज्ञापन में बताया कि मेरी उम्र तैतीस वर्ष हो चुकी है तथा मेरे माता-पिता बुजुर्ग है। उनकी देखभाल के लिए एक व्यक्ति का घर पर होना आवश्यक है। मेरे घर में माता-पिता के अलावा अन्य कोई नहीं है।
मैं मजदूर आदमी हूं। घर पर रहकर उनकी सेवा नहीं कर सकता हूं, मुझे रोजी रोटी के लिए काम कर जाना होता है। इसलिए जल्द से जल्द मेरी शादी कराई जाए जिससे घर में पत्नी आने के बाद मेरा व मेरे वृद्ध माता-पिता का ख्याल रख सके।
श्रवण ने बताया कि उसने अपने अनेक रिश्तेदारों को भी बोला कि मेरा विवाह करवा दो लेकिन कही भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस पर अधिकारियों ने उससे ज्ञापन लेकर कहा कि इस प्रकार की समस्या में हम कुछ नहीं कर सकते है। हालांकि आगे कोई कुंवारों की शादी के लिए विभागीय योजना आएगी तो उक्त समस्या के समाधान पर विचार किया जाएगा। शिविर में ऐसा ज्ञापन प्राप्त होने का मामला व ज्ञापन की प्रति सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। जिस पर लोग मजे ले ले कर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे है।