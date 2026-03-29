एलपीजी सिलेंडर की नहीं सुधर रही व्यवस्था, बुकिंग के बाद नहीं आ रहे मैसेज

शहर के हालात ऐसे हैं कि एक गैस सिलेंडर के लिए उपभोक्ताओं को एजेंसियों और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के पीछे भटकना पड़ रहा है। शनिवार को जंक्शन क्षेत्र की दुर्गा कॉलोनी में गैस आपूर्ति से जुड़ी अनियमितता का मामला सामने आया। उपभोक्ता गोपाल शर्मा ने गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए प्रशासन से जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की। उनका कहना था कि दुर्गा कॉलोनी निवासी एक महिला ने 22 मार्च को गैस सिलेंडर की बुकिंग करवाई थी। आरोप है कि उसी दिन शाम को उनकी बुकिंग पर सिलेंडर किसी अन्य व्यक्ति की ओर से उठा लिया गया। लेकिन इसके बावजूद अब तक उन्हें गैस उपलब्ध नहीं करवाई गई है। पीडि़त महिला पिछले तीन दिनों से गैस सप्लाई कर्मचारियों से लगातार संपर्क कर रही है लेकिन समाधान नहीं हो पाया।