मंत्री किरोड़ीलाल ने अब खेतों में मारा छापा… बीज निर्माता कंपनियों की अटकी सांसें, कहा-‘किसानों के साथ लूट मची है’

इतना ही नहीं रामस्वरूप का कोई बेटा भी नहीं है और कागजों में जिस चक में ग्वार के बीज तैयार करने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, उसमें मौके पर कपास की फसल तैयार मिली। मंत्री ने कहा कि इस तरह के करीब 40 साइट आसपास में और हैं। श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ में करीब 800 लोकेशन पर बीज तैयार करने का काम हुआ है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के साथ कंपनियां धोखा कर रही हैं। किसानों के खेत से जो फसल वह साठ रुपए किलो खरीदते हैं, उसे फैक्ट्री में लाकर सीधे पैक करके 700 से 1000 रुपए प्रति किलो बेच रहे हैं।