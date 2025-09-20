मंत्री किरोड़ीलाल ने अब खेतों में मारा छापा… बीज निर्माता कंपनियों की अटकी सांसें, कहा-‘किसानों के साथ लूट मची है’

हनुमानगढ़। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा शनिवार को अचानक हनुमानगढ़ पहुंचे और प्रमाणिक बीज तैयार करने को लेकर आवंटित खेतों का निरीक्षण किया। इस दौरान जो फर्जीवाड़ा सामने आया, उसे देखकर मंत्री हैरान रह गए।
निरीक्षण के बाद मंत्री ने मीडिया को बताया कि कुछ महीने पहले श्रीगंगानगर में मैंने नकली बीज निर्माता कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। इसके बाद बीज निर्माता फर्मों ने जांच पर सवालिया निशान लगाया था। उन्हीं के जवाब तलाशने के लिए मैं यहां आया हूं। मंत्री ने मीडिया के सामने दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए कहा कि हकीकत यह है कि कंपनियां खेतों की बजाय कागजों में प्रमाणिक बीज तैयार कर रही हैं।
हनुमानगढ़ के लखासर के पास 11 एलकेएस स्थित एक खेत का निरीक्षण करते हुए मंत्री ने बताया कि संबंधित बीज निर्माता कंपनी जयशंकर बीज श्रीगंगानगर को प्रमाणिक बीज तैयार करने का लक्ष्य दिया गया था। इसके तहत उक्त चक में रामस्वरूप व जगदीश के परिवार में सुदेश नाम के व्यक्ति के नाम पर लक्ष्य आवंटित कर दिया है। जबकि रामस्वरूप के परिवार में सुदेश नाम का कोई व्यक्ति नहीं है।
इतना ही नहीं रामस्वरूप का कोई बेटा भी नहीं है और कागजों में जिस चक में ग्वार के बीज तैयार करने का लक्ष्य आवंटित किया गया था, उसमें मौके पर कपास की फसल तैयार मिली। मंत्री ने कहा कि इस तरह के करीब 40 साइट आसपास में और हैं। श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ में करीब 800 लोकेशन पर बीज तैयार करने का काम हुआ है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के साथ कंपनियां धोखा कर रही हैं। किसानों के खेत से जो फसल वह साठ रुपए किलो खरीदते हैं, उसे फैक्ट्री में लाकर सीधे पैक करके 700 से 1000 रुपए प्रति किलो बेच रहे हैं।
मंत्री ने कहा कि किसानों के साथ यह लूट है। सीएम से मिलकर इस फर्जीवाड़े की जांच एसओजी या सीबीआई से करवाने की मांग करूंगा। मंत्री ने कहा कि हैरानी की बात है कि इस गोरखधंधे में प्राइवेट कंपनियां ही नहीं सरकारी संस्थाएं भी लिप्त हैं। जिन सरकारी अफसरों की अनदेखी से उक्त कपंनियां चांदी काट रही हैं, उनको निलंबित या एपीओ करने की बजाय उनकी तनख्वाह रोकने तथा उनसे वसूली करने की कार्रवाई करने की बात कही। ताकि भविष्य में दूसरे अधिकारी इससे सबक ले सकें।
कृषि मंत्री ने जिस खेत का निरीक्षण किया, वहां बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिला। फर्जी तरीके से एग्रीमेंट दस्तावेज तैयार करने के साथ ही फर्जी हस्ताक्षर भी मिले। मंत्री किरोड़ीलाल ने बताया कि पीएम मोदी किसानों की आय बढ़ाने की बात कह रहे हैं। लेकिन यहां पर किसानों को असली-नकली बीज क्या, बीज ही नहीं मिल रहा है। किसानों के साथ कंपनियां ठगी करके उन्हीं की फसलों को 20-25 रुपए किलो खरीदकर उनको दस गुणा अधिक भाव में बीज के नाम पर बेच रही हैं।
कुछ सरकारी तथा सहकारी संस्थाओं का नाम लेकर मंत्री ने कहा कि यह संस्थाएं भी इसमें संलिप्त हैं। अवैध तरीके से दस्तावेज तैयार करके कंपनियां सरकार से अनुदान भी प्राप्त कर रही हैं। ऐसे मामलों की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी।