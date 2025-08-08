चाहे कितने भी हों दूर, राखी तो बहनों के हाथ की पहनेंगे भैया

-डाकघर में स्पीड पोस्ट के जरिए भेजी गई राखियां भाइयों के हाथों में लगी पहुंचने

-रक्षा बंधन को देखते हुए बाजार हुआ गुलजार

हनुमानगढ़. भाई-बहन के रिश्तों को मजबूती देने वाला रक्षाबंधन त्योहार को लेकर बाजार गुलजार हो गया है। मीलों दूर बैठे भाइयों की कलाई पर राखी सजाने के लिए हजारों बहनों ने डाक विभाग की स्पीड पोस्ट सहित कोरियर के माध्यम से उन तक राखी पहुंचाने की कोशिश की है। ताकि रक्षाबंधन के दिन भाइयों की कलाइयां सूनी नहीं रहे। कुछ घरों में बहनों की ओर से भेजी गई राखियां मिलने पर त्योहारी खुशियां दोगुनी हो रही है। मुख्य डाकघर हनुमानगढ़ के प्रधान डाकपाल मनोज कुमार भारी ने बताया कि रक्षाबंधन त्योहार को देखते हुए डाकघरों में अतिरिक्त काउंटर लगाए गए। लैटर बॉक्स भी सार्वजनिक स्थानों पर रखवाए गए हैं। ताकि राखी भेजने में किसी को दिक्कत नहीं हो। बरसात के मौसम में राखियां भीग नहीं जाए, सुरक्षित तरीके से राखियां भाइयों तक पहुंचे, इसी सोच के साथ डाक विभाग ने इस बार वॉटर प्रूफ लिफाफे भी तैयार किए हैं। इसमें दस और पंद्रह रुपए के लिफाफे के अलावा तीस रुपए का डिब्बा भी तैयार किया गया है।

इस विशेष डिब्बे में राखी के अलावा कुछ मिठाई भी रखी जा सकती है। जानकारी के अनुसार वजन के हिसाब से पचास ग्राम तक वजन की राखियां व अन्य सामान पूरे देश में स्पीड पोस्ट से 41 रुपए में डाक विभाग भिजवा रहा है। जबकि विदेश भेजने के लिए सामान्य डाक मेें बीस ग्राम वजन तक करीब 100 रुपए में डाक विभाग यह सुविधा दे रहा है। हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो डाक घरों के माध्यम से करीब बीस हजार बहनों ने अपने दूर बैठे भाईयों को राखी भिजवाई है। डाक विभाग के जन संपर्क निरीक्षक पुरुषोत्तम कुक्कड़ के अनुसार देश के विभिन्न हिस्सों में नोहर, भादरा क्षेत्र से अधिक स्पीड पोस्ट करवाए गए हैं। कुछ परिवार नेपाल भी रहते हैं। वहां भी डाक विभाग के जरिए लोग राखियां भिजवा रहे हैं। जिले में रहने वाले लोग अलग-अलग क्षेत्र में रह रहे भाइयों को हर वर्ष राखियां भिजवाते हैं। इसके अलावा स्कूली विद्यार्थी भी बार्डर पर देश की रक्षा के लिए तैनात जवानों के लिए राखियां भिजवा रहे हैं।