गोगामेड़ी मेले में यूपी से आए जेबकतरा गिरोह का भंडाफोड़, 3 महिलाओं सहित 8 लोग पकड़े गए

हनुमानगढ़। गोगामेड़ी में चल रहे गोगाजी मेले में पुलिस ने जेबतराशी गैंग का पर्दाफाश किया है। जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार बुधवार को जेबतराशी गिरोह की तीन महिलाओं सहित 8 जनों को पकड़ा गया है। मेले में लाखों की संख्या में देशभर से श्रद्धालु बाबा गोगाजी महाराज व श्री गोरखनाथ मंदिर में धोक लगाने पहुंचते हैं।
ऐसे मौके पर असामाजिक तत्व व जेबतराश गिरोह सक्रिय हो जाते हैं। इसी कड़ी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नोहर राजकंवर एवं वृत्ताधिकारी भादरा संजीव कटेवा के पर्यवेक्षण में थाना गोगामेड़ी के उप निरीक्षक लालबहादुर के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने उत्तर प्रदेश से आए एक जेबतराशी गैंग को दबोचने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने सूचना के आधार पर यूपी के अलीगढ़, हाथरस व मैनपुरी जिलों से आए 8 संदिग्धों को पकड़ा।
पकड़े गए धुरूपाल पुत्र देवीलाल (33) निवासी नगरू थाना विजयगढ़, अलीगढ़, गजेन्द्र पुत्र लक्ष्मण सिंह (28) निवासी प्रेमनगर, अलीगढ़, कार्तिक पुत्र कल्याण सिंह (28) निवासी गांगरोल थाना विजयगढ़, अलीगढ़, उमेश पुत्र महिपाल (29) निवासी खरवा थाना हाथरस जंक्शन, जिला हाथरस, हरिसिंह उर्फ छबलाल पुत्र शिव सिंह (58) निवासी देवीनगर, अलीगढ, देवकी पत्नी स्व. उमरपाल (40) निवासी हिन्दुपुरा थाना मैनपुरी, सीमा पत्नी हरिसिंह (52) निवासी देवीनगर, अलीगढ़, चमेली पत्नी भूपसिंह (80) निवासी मसानी नगरा, अलीगढ़ हैं।
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपित धुरूपाल, हरिसिंह व कार्तिक उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नशेरा थाने में पूर्व से वांछित चल रहे हैं। इस संबंध में संबंधित थाने को सूचना दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।