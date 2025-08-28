बाड़मेर: युवाओं को नशे में धकेलने वाला हिस्ट्रीशीटर ‘कालिया’ गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद की एमडी ड्रग्स

थानाधिकारी बगडूराम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी रामजीवन उर्फ कालू उर्फ कालिया पुत्र गोमाराम निवासी रोहिल्ला पूर्व है। पुलिस टीम ने उसे मुखबिर की पुख्ता सूचना पर दबोचा। आरोपी लंबे समय से क्षेत्र में एमडी का बड़ा सप्लायर रहा है और युवाओं को इस खतरनाक नशे की लत में धकेल रहा था।