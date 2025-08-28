बाड़मेर: युवाओं को नशे में धकेलने वाला हिस्ट्रीशीटर ‘कालिया’ गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद की एमडी ड्रग्स

बाड़मेर: धोरीमन्ना थाना पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कुख्यात हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 12.70 ग्राम एमडी ड्रग्स और एक एसयूवी वाहन जब्त किया है।
थानाधिकारी बगडूराम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी रामजीवन उर्फ कालू उर्फ कालिया पुत्र गोमाराम निवासी रोहिल्ला पूर्व है। पुलिस टीम ने उसे मुखबिर की पुख्ता सूचना पर दबोचा। आरोपी लंबे समय से क्षेत्र में एमडी का बड़ा सप्लायर रहा है और युवाओं को इस खतरनाक नशे की लत में धकेल रहा था।
उसके खिलाफ थाने में कई प्रकरण पहले से दर्ज हैं और वह थाने का हिस्ट्रीशीटर है। पुलिस टीम उसकी गतिविधियों पर कई दिनों से नजर रखे हुए थी और मौका मिलते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरोपी से पूछताछ में इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।
धोरीमन्ना थाना पुलिस की यह पिछले एक महीने में मादक पदार्थों के खिलाफ छठी कार्रवाई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चल रहे विशेष अभियान के तहत लगातार सख्ती बरती जा रही है।
थानाधिकारी बगडूराम ने स्पष्ट किया कि नशे के कारोबार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले दिनों में भी पुलिस की ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी, ताकि क्षेत्र को नशे के जाल से मुक्त कराया जा सके।