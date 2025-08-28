Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बीकानेर

Bikaner Crime: हवाला के 12 लाख रुपयों के साथ तीन युवक गिरफ्तार, जोधपुर से लाए थे पैसे से भरा बैग

बीकानेर जिले के साइबर सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हवाला कारोबार में लिप्त तीन युवकों को 12 लाख रुपयों के साथ गिरफ्तार किया है। जोधपुर से लाए गए ये पैसे कृषि मंडी में किसी व्यापारी को देने थे।

बीकानेर

Kamal Mishra

Aug 28, 2025

Bikaner hawala money
पकड़े गए आरोपी (फोटो-पत्रिका)

बीकानेर। जिले में हवाला का कारोबार भी खूब फलफूल रहा है। बुधवार को साइबर सेल ने तीन युवकों को हवाला के लाखों रुपयों के साथ पकड़ा है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक कावेन्द्र सिंह सागर ने बताया कि साइबर सेल के पुलिस निरीक्षक रमेश सर्वटा को मुखबिर से इत्तला मिली की जय नारायण व्यास कॉलोनी में मूर्ति सर्किल के पास एक कार में तीन युवक बैठे हैं, जिनके पास अवैध रुपए हैं। इसके बाद पुलिस निरीक्षक सर्वटा ने हवलदार खेताराम, सिपाही रामधन, श्रीराम, सुभाष, सीताराम व रविन के साथ मूर्ति सर्किल पहुंचे। यहां नागौर नंबर की कार खड़ी थी, जिसकी पुलिस ने घेराबंदी की।

ये भी पढ़ें

Ajmer: मर्डर करके ससुराल में मौज मार रहे थे 3 सगे भाई गिरफ्तार, मीट रेट विवाद में की थी चाचा-भतीजे समेत 3 की हत्या
अजमेर
image

इन लोगों की हुई गिरफ्तारी

कार में बज्जू के चक जम्भेश्वर नगर तुंडिया मिठड़िया निवासी रविन्द्र (19) पुत्र भागीरथ बिश्नोई, नापासर के नेहरू चौक निवासी नमामी शंकर (27) पुत्र रामप्रसाद पाण्ड्या एवं रणजीतपुरा के गज्जेवाला निवासी रमेश कुमार (19) पुत्र भीखाराम बिश्नोई बैठे थे। आरोपियों के पास एक बैग था, जिसमें रुपए भरे हुए थे। बैग से 12 लाख रुपए बरामद हुए, जिसमें 500-500 नोट के दस और 200-200 नोट की भी दस गड्डियां थी। पुलिस ने रुपए जब्त कर युवकों को गिरफ्तार कर लिया।

जोधपुर से लाए और बीकानेर में देने थे

पुलिस निरीक्षक रमेश सर्वटा ने बताया कि युवकों ने प्रारंभिक पूछतात में रुपए जोधपुर से लाना बताया है। यह रुपए बीकानेर में कृषि अनाज मंडी में किसी व्यापारी को देने थे। जिसे रुपए देने थे और जिससे लाए उनके बारे में पूछताछ कर रहे हैं। हवाला कारोबारी अब हाईटेक तरीके से काम करने लगे हैं। अब कारोबारी मोबाइल के जरिए सारा लेन-देन करते हैं।

यह सप्लायर, मुख्य कारोबारी कोई और

पुलिस निरीक्षक सर्वटा ने बताया कि पकड़ा गया नमामी शंकर, रविन्द्र व रमेश तो सप्लायर हैं जो पांच-दस हजार रुपए के कमीशन पर काम करते हैं। हवाला कारोबारी कोई और है। आरोपियों को जोधपुर में रुपए दिए गए। तब ढाटा बांधे दो युवक रुपयों का बैग दे गए।

बीकानेर की कृषि उपज अनाज मंडी में वाट्सअप पर कोड दिखाने वाले को यह रुपए देने थे लेकिन पुलिस ने इन्हें पहले ही दबोच लिया। पुलिस निरीक्षक सर्वटा ने बताया कि रुपयों के बारे में आयकर विभाग को सूचना दी गई है।

ये भी पढ़ें

Dausa: सांप के काटने से भाई-बहन की मौत, एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार; गांव में पसरा मातम
दौसा
Devanshu-Kusum

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Aug 2025 12:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Bikaner Crime: हवाला के 12 लाख रुपयों के साथ तीन युवक गिरफ्तार, जोधपुर से लाए थे पैसे से भरा बैग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.