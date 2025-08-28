Bikaner Crime: हवाला के 12 लाख रुपयों के साथ तीन युवक गिरफ्तार, जोधपुर से लाए थे पैसे से भरा बैग

बीकानेर। जिले में हवाला का कारोबार भी खूब फलफूल रहा है। बुधवार को साइबर सेल ने तीन युवकों को हवाला के लाखों रुपयों के साथ पकड़ा है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।
पुलिस अधीक्षक कावेन्द्र सिंह सागर ने बताया कि साइबर सेल के पुलिस निरीक्षक रमेश सर्वटा को मुखबिर से इत्तला मिली की जय नारायण व्यास कॉलोनी में मूर्ति सर्किल के पास एक कार में तीन युवक बैठे हैं, जिनके पास अवैध रुपए हैं। इसके बाद पुलिस निरीक्षक सर्वटा ने हवलदार खेताराम, सिपाही रामधन, श्रीराम, सुभाष, सीताराम व रविन के साथ मूर्ति सर्किल पहुंचे। यहां नागौर नंबर की कार खड़ी थी, जिसकी पुलिस ने घेराबंदी की।
कार में बज्जू के चक जम्भेश्वर नगर तुंडिया मिठड़िया निवासी रविन्द्र (19) पुत्र भागीरथ बिश्नोई, नापासर के नेहरू चौक निवासी नमामी शंकर (27) पुत्र रामप्रसाद पाण्ड्या एवं रणजीतपुरा के गज्जेवाला निवासी रमेश कुमार (19) पुत्र भीखाराम बिश्नोई बैठे थे। आरोपियों के पास एक बैग था, जिसमें रुपए भरे हुए थे। बैग से 12 लाख रुपए बरामद हुए, जिसमें 500-500 नोट के दस और 200-200 नोट की भी दस गड्डियां थी। पुलिस ने रुपए जब्त कर युवकों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस निरीक्षक रमेश सर्वटा ने बताया कि युवकों ने प्रारंभिक पूछतात में रुपए जोधपुर से लाना बताया है। यह रुपए बीकानेर में कृषि अनाज मंडी में किसी व्यापारी को देने थे। जिसे रुपए देने थे और जिससे लाए उनके बारे में पूछताछ कर रहे हैं। हवाला कारोबारी अब हाईटेक तरीके से काम करने लगे हैं। अब कारोबारी मोबाइल के जरिए सारा लेन-देन करते हैं।
पुलिस निरीक्षक सर्वटा ने बताया कि पकड़ा गया नमामी शंकर, रविन्द्र व रमेश तो सप्लायर हैं जो पांच-दस हजार रुपए के कमीशन पर काम करते हैं। हवाला कारोबारी कोई और है। आरोपियों को जोधपुर में रुपए दिए गए। तब ढाटा बांधे दो युवक रुपयों का बैग दे गए।
बीकानेर की कृषि उपज अनाज मंडी में वाट्सअप पर कोड दिखाने वाले को यह रुपए देने थे लेकिन पुलिस ने इन्हें पहले ही दबोच लिया। पुलिस निरीक्षक सर्वटा ने बताया कि रुपयों के बारे में आयकर विभाग को सूचना दी गई है।