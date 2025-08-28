Bikaner Crime: हवाला के 12 लाख रुपयों के साथ तीन युवक गिरफ्तार, जोधपुर से लाए थे पैसे से भरा बैग

कार में बज्जू के चक जम्भेश्वर नगर तुंडिया मिठड़िया निवासी रविन्द्र (19) पुत्र भागीरथ बिश्नोई, नापासर के नेहरू चौक निवासी नमामी शंकर (27) पुत्र रामप्रसाद पाण्ड्या एवं रणजीतपुरा के गज्जेवाला निवासी रमेश कुमार (19) पुत्र भीखाराम बिश्नोई बैठे थे। आरोपियों के पास एक बैग था, जिसमें रुपए भरे हुए थे। बैग से 12 लाख रुपए बरामद हुए, जिसमें 500-500 नोट के दस और 200-200 नोट की भी दस गड्डियां थी। पुलिस ने रुपए जब्त कर युवकों को गिरफ्तार कर लिया।