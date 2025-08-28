Dausa: सांप के काटने से भाई-बहन की मौत, एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार; गांव में पसरा मातम

बच्चों की मौत के बाद माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव के लोग उनके घर ढाढ़स बंधाने पहुंच रहे हैं, लेकिन दोनों मासूमों की असमय मौत से हर किसी की आंखें नम हो गईं। गांव में सुबह बच्चों का अंतिम संस्कार किया गया। परंपरा के अनुसार भाई-बहन का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। इस हृदयविदारक दृश्य को देखकर हर कोई गम में डूब गया।