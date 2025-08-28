Dausa: सांप के काटने से भाई-बहन की मौत, एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार; गांव में पसरा मातम

Dausa News: महुवा उपखंड के गोयाबास में मंगलवार रात को सांप के काट लेने से भाई-बहन की मौत होने से गांव का माहौल गमगीन हो गया। ग्रामीणों के अनुसार कुसुम (05) उसका भाई देवांशु (03) पुत्र महेन्द्र मीना मंगलवार रात को खाना खाकर एक पलंग पर सोए हुए थे। कुसुम प्रथम कक्षा में पढ़ती थी।
रात्रि को जब घरवाले सोने से पहले बच्चों को संभालने गए तो देवांशु अचेत अवस्था में था व उसके शरीर में सांप के काटने के निशान देख कर तुरंत दौसा लेकर गए। जहां इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया गया। दूसरी ओर गांव में कुसुम की अचानक तबीयत बिगड़ते देख परिवार के लोग महुवा चिकित्सालय लेकर जाने लगे, लेकिन उसने रास्ते में दम तोड़ दिया।
बच्चों की मौत से पूरे गांव में शोक छा गया। गणेश चतुर्थी के अवसर पर जहां घर-घर में पूजा-अर्चना और खुशियों का माहौल होना चाहिए था, वहीं गोया का बास गांव मातम में डूब गया। कई घरों में चूल्हे तक नहीं जले।
बच्चों की मौत के बाद माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव के लोग उनके घर ढाढ़स बंधाने पहुंच रहे हैं, लेकिन दोनों मासूमों की असमय मौत से हर किसी की आंखें नम हो गईं। गांव में सुबह बच्चों का अंतिम संस्कार किया गया। परंपरा के अनुसार भाई-बहन का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। इस हृदयविदारक दृश्य को देखकर हर कोई गम में डूब गया।