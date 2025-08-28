School Holiday: राजस्थान के इस शहर में 2 दिन का अवकाश घोषित, बंद रहेंगे सभी स्कूल, कोचिंग संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्र

School Holiday: नागौर शहर की स्कूलों, कोचिंग संस्थानों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में जिला कलक्टर ने फिर से दो दिन का अवकाश घोषित किया है। जिले में हुई अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न जलभराव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कलक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किए।
नागौर शहर क्षेत्र में संचालित समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों एवं प्री-प्राइमरी से 12वीं कक्षा तक के सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों तथा कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सुरक्षा और जलभराव से संभावित दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए 28 एवं 29 अगस्त को अवकाश रहेगा।
साथ ही जिले के अन्य क्षेत्रों के लिए उपखंड अधिकारियों को यह अधिकार दिया है कि उनके क्षेत्र में जलभराव के कारण विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की सुरक्षा प्रभावित होती है तो वे संबंधित विद्यालयों-संस्थानों में अवकाश घोषित करें। विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में स्टाफ कार्यरत रहेगा। कोई संस्था प्रमुख आदेश की अवहेलना करता मिला तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
इधर, जोधपुर में भारी बारिश के अलर्ट के चलते आज स्कूलों की छुट्टी है। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल के आदेशनुसार 28 अगस्त को जोधपुर के सभी सरकारी और निजी स्कूल, कोचिंग संस्थान व आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्यार्थियों की छुट्टी रहेगी। वहीं, शिक्षक पूर्व निर्धारित कार्यों के अनुसार उपस्थित रहेंगे।