Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नागौर

School Holiday: राजस्थान के इस शहर में 2 दिन का अवकाश घोषित, बंद रहेंगे सभी स्कूल, कोचिंग संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्र

School Holiday: नागौर शहर की स्कूलों, कोचिंग संस्थानों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में जिला कलक्टर ने फिर से दो दिन का अवकाश घोषित किया है।

नागौर

Anil Prajapat

Aug 28, 2025

school-holiday-2
स्कूलों की छुट्टी। पत्रिका फाइल फोटो

School Holiday: नागौर शहर की स्कूलों, कोचिंग संस्थानों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में जिला कलक्टर ने फिर से दो दिन का अवकाश घोषित किया है। जिले में हुई अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न जलभराव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कलक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किए।

नागौर शहर क्षेत्र में संचालित समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों एवं प्री-प्राइमरी से 12वीं कक्षा तक के सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों तथा कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सुरक्षा और जलभराव से संभावित दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए 28 एवं 29 अगस्त को अवकाश रहेगा।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में यहां अति भारी बारिश का कहर: जलभराव से हालात बिगड़े, आज सभी स्कूल-कोचिंग बंद
जोधपुर
Rajasthan School Closed

उपखंड अधिकारियों को दिया यह अधिकार

साथ ही जिले के अन्य क्षेत्रों के लिए उपखंड अधिकारियों को यह अधिकार दिया है कि उनके क्षेत्र में जलभराव के कारण विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की सुरक्षा प्रभावित होती है तो वे संबंधित विद्यालयों-संस्थानों में अवकाश घोषित करें। विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में स्टाफ कार्यरत रहेगा। कोई संस्था प्रमुख आदेश की अवहेलना करता मिला तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

जोधपुर में आज स्कूलों की छुट्टी

इधर, जोधपुर में भारी बारिश के अलर्ट के चलते आज स्कूलों की छुट्‌टी है। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल के आदेशनुसार 28 अगस्त को जोधपुर के सभी सरकारी और निजी स्कूल, कोचिंग संस्थान व आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्यार्थियों की छुट्टी रहेगी। वहीं, शिक्षक पूर्व निर्धारित कार्यों के अनुसार उपस्थित रहेंगे।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के जालोर में दर्दनाक हादसा: सूकड़ी नदी में बहे 6 दोस्त, अब तक 5 के शव मिले; सर्च अभियान जारी
जालोर
Jalore-Sukdi-River-Accident-

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Aug 2025 11:19 am

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / School Holiday: राजस्थान के इस शहर में 2 दिन का अवकाश घोषित, बंद रहेंगे सभी स्कूल, कोचिंग संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्र

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.