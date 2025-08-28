School Holiday: राजस्थान के इस शहर में 2 दिन का अवकाश घोषित, बंद रहेंगे सभी स्कूल, कोचिंग संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्र

साथ ही जिले के अन्य क्षेत्रों के लिए उपखंड अधिकारियों को यह अधिकार दिया है कि उनके क्षेत्र में जलभराव के कारण विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की सुरक्षा प्रभावित होती है तो वे संबंधित विद्यालयों-संस्थानों में अवकाश घोषित करें। विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में स्टाफ कार्यरत रहेगा। कोई संस्था प्रमुख आदेश की अवहेलना करता मिला तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।