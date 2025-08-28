राजस्थान के जालोर में दर्दनाक हादसा: सूकड़ी नदी में बहे 6 दोस्त, अब तक 5 के शव मिले; सर्च अभियान जारी

जालोर। जिले के आसाणा गांव में सूकड़ी नदी में बहे दो सगे भाइयों समेत छह युवकों में से अब तक 5 के शव निकाले जा चुके है। वहीं, एक की तलाश जारी है। ऑपरेशन के लीडकर्ता मोतीसिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में एसडीआरएफ की टीम गुरुवार को भी सुबह से ही सर्च में जुटी हुई है। करीब 36 घंटे से सर्च ऑपरेशन जारी है। गुरुवार सुबह एक और युवक का शव बरामद कर लिया गया है। लेकिन, अभी भी एक युवक लापता है। गोताखोरों को नदी में उतार कर युवक को ढूंढने का प्रयास जारी है।