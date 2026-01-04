Jalore News: खेतों में उपजा हरा सोना, सहजन की खेती से बदल रही किसानों की तकदीर; कम पानी में मिल रही अच्छी उपज

किसानों का कहना है कि सहजन की खेती से उन्हें नियमित आय का स्रोत मिला है। एक बार पौधा लगने के बाद कई वर्षों तक उत्पादन मिलता रहता है, जिससे बार-बार बुवाई की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही मजदूरी और रखरखाव की लागत भी अपेक्षाकृत कम है। कुछ किसानों ने बताया कि सब्जी मंडी के अलावा स्थानीय स्तर पर भी सहजन की फलियों और पत्तियों की अच्छी खपत हो रही है।