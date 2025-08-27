जालोर में एक और हादसा: आसाना नदी में 6 युवकों के बाद सूकड़ी नदी में 2 महिला और एक पुरुष डूबे

जालोर। बागरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सांथू गांव के पास सूकड़ी नदी में डूबने से एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई। नदी प्रवाह में तीन लोगों के डूबने की सूचना पुलिस प्रशासन को मिली। जालोर तहसीलदार बाबूसिंह राजपुरोहित ने बताया कि पानी के भराव क्षेत्र से रेस्क्यू टीम ने सांथू निवासी पसिया (30) पत्नी टीलाराम भील और छोटाराम (25) पुत्र होकाराम के शव पानी से निकाला है।
महिला के शव को काफी खोजबीन के बाद निकाला जा सका। वहीं कुटुआ पत्नी रणछोड़ाराम को रेस्क्यू कर नदी से जीवित अवस्था में बाहर निकाला गया, जिसको सांथू अस्पताल में एडमिट कराया गया है।
तहसीलदार राजपुरोहित ने बताया कि कृषि कार्य को लेकर 3 लोग अपने खेत जा रहे थे, जिसमें दो महिलाएं और एक पुरुष शामिल थे। नदी के बवाह क्षेत्र से इनके खेत का नजदीकी रास्ता रास्ता है। ऐसे में सभी नदी पार करके खेत जा रहे थे। इन लोगों को नदी में गहरे गड्ढों का आभास नहीं था, ऐसे में तीनों नदी में डूब गए।
उन्होंने बताया कि नदी में तीन लोगों के डूबने की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीमें मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया। इस दौरान कुटुआ पत्नी रणछोड़ाराम को बचा लिया गया, जिसका इलाज चल रहा है। लेकिन एक महिला और एक पुरुष को नहीं बचाया जा सका, दोनों के शवों को नदी से बाहर निकाल लिया गया है।
ग्रामीणों की मानें तो सांथू के निकट सूकड़ी नदी में बजरी का बड़ी मात्रा में अवैध खनन होता है। लंबे समय से यह अवैध खनन का सिलसिला जारी है। ये गहरे गड्ढे अब आफत का कारण बन रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इन गड्ढों का अंदाजा नहीं लग पाता है। तहसीलदार बाबूसिंह राजपुरोहित ने ग्रामीणों से नदी प्रवाह क्षेत्र में नहीं जाने की अपील की है।