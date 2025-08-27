Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जालोर

जालोर में एक और हादसा: आसाना नदी में 6 युवकों के बाद सूकड़ी नदी में 2 महिला और एक पुरुष डूबे

जालोर जिले में बह रही आसाना नदी में 6 युवकों के बहने के बाद दो महिला और एक पुरुष के सूकड़ी नदी में डूबने की खबर सामने आई है। इस हादसे में एक महिला और एक पुरुष की मौत हुई है।

जालोर

Kamal Mishra

Aug 27, 2025

jalore sukadi river
नदी के पास मौजूद लोग (फोटो-पत्रिका)

जालोर। बागरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सांथू गांव के पास सूकड़ी नदी में डूबने से एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई। नदी प्रवाह में तीन लोगों के डूबने की सूचना पुलिस प्रशासन को मिली। जालोर तहसीलदार बाबूसिंह राजपुरोहित ने बताया कि पानी के भराव क्षेत्र से रेस्क्यू टीम ने सांथू निवासी पसिया (30) पत्नी टीलाराम भील और छोटाराम (25) पुत्र होकाराम के शव पानी से निकाला है।

महिला के शव को काफी खोजबीन के बाद निकाला जा सका। वहीं कुटुआ पत्नी रणछोड़ाराम को रेस्क्यू कर नदी से जीवित अवस्था में बाहर निकाला गया, जिसको सांथू अस्पताल में एडमिट कराया गया है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में बड़ा हादसा; आसाना नदी में छह युवक बहे, तलाशी के लिए शुरू किया रेस्क्यू
जालोर
image

सभी लोग जा रहे थे अपने खेत

तहसीलदार राजपुरोहित ने बताया कि कृषि कार्य को लेकर 3 लोग अपने खेत जा रहे थे, जिसमें दो महिलाएं और एक पुरुष शामिल थे। नदी के बवाह क्षेत्र से इनके खेत का नजदीकी रास्ता रास्ता है। ऐसे में सभी नदी पार करके खेत जा रहे थे। इन लोगों को नदी में गहरे गड्ढों का आभास नहीं था, ऐसे में तीनों नदी में डूब गए।

एक महिला का इलाज जारी

उन्होंने बताया कि नदी में तीन लोगों के डूबने की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीमें मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया। इस दौरान कुटुआ पत्नी रणछोड़ाराम को बचा लिया गया, जिसका इलाज चल रहा है। लेकिन एक महिला और एक पुरुष को नहीं बचाया जा सका, दोनों के शवों को नदी से बाहर निकाल लिया गया है।

नदी क्षेत्र में बजरी के अवैध खनन से गड्ढे

ग्रामीणों की मानें तो सांथू के निकट सूकड़ी नदी में बजरी का बड़ी मात्रा में अवैध खनन होता है। लंबे समय से यह अवैध खनन का सिलसिला जारी है। ये गहरे गड्ढे अब आफत का कारण बन रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इन गड्ढों का अंदाजा नहीं लग पाता है। तहसीलदार बाबूसिंह राजपुरोहित ने ग्रामीणों से नदी प्रवाह क्षेत्र में नहीं जाने की अपील की है।

ये भी पढ़ें

प्रेम प्रसंग उजागर होने से नाराज 12वीं के छात्र ने महिला से लिया बदला, 9 साल के एकलौते बेटे को उतारा मौत के घाट
अजमेर
ajmer crime news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AmitShahRoadShow

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Aug 2025 06:55 am

Hindi News / Rajasthan / Jalore / जालोर में एक और हादसा: आसाना नदी में 6 युवकों के बाद सूकड़ी नदी में 2 महिला और एक पुरुष डूबे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.