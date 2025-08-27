जालोर में एक और हादसा: आसाना नदी में 6 युवकों के बाद सूकड़ी नदी में 2 महिला और एक पुरुष डूबे

जालोर। बागरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सांथू गांव के पास सूकड़ी नदी में डूबने से एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई। नदी प्रवाह में तीन लोगों के डूबने की सूचना पुलिस प्रशासन को मिली। जालोर तहसीलदार बाबूसिंह राजपुरोहित ने बताया कि पानी के भराव क्षेत्र से रेस्क्यू टीम ने सांथू निवासी पसिया (30) पत्नी टीलाराम भील और छोटाराम (25) पुत्र होकाराम के शव पानी से निकाला है।