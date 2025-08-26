प्रेम प्रसंग उजागर होने से नाराज 12वीं के छात्र ने महिला से लिया बदला, 9 साल के एकलौते बेटे को उतारा मौत के घाट

पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि अरांई थाना क्षेत्र के आकोडि़या गांव में सोमवार को 9 साल के बालक खुशीराम पुत्र धनराज माली की निर्मम हत्या के आरोप में पड़ोस में रहने वाले दीपक माली (18) को गिरफ्तार किया है। आरोपी 12वीं कक्षा का छात्र है। उसका एक नाबालिग से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। मृतक मासूम की मां ने हराजदेवी ने उनके प्रेम प्रसंग को सार्वजनिक कर दिया। इस कारण दीपक नेहराज देवी से नाराज चल रहा था। वह उसको सबक सिखाने की फिराक में था। उसने नेहराज को सबक सिखाने के लिए उसके 9 साल के इकलौते बेटे खुशीराम को चुना। सोमवार दोपहर अपने मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने के बाद चुप्पी साध ली।