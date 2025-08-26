Patrika LogoSwitch to English

प्रेम प्रसंग उजागर होने से नाराज 12वीं के छात्र ने महिला से लिया बदला, 9 साल के एकलौते बेटे को उतारा मौत के घाट

प्रेम प्रसंग उजागर होने से नाराज युवक ने पड़ोसी महिला के इकलौते बेटे खुशीराम को चुना।

अजमेर

Aug 26, 2025

अजमेर जिले के अरांई थाना क्षेत्र के आकोडि़या गांव में 9 साल के मासूम बालक का हत्यारा पड़ोसी युवक निकला। आरोपी दीपक ने निर्ममता से गला घोंटने के बाद शव को बाड़े में फेंक दिया। आरोपी उसका प्रेम प्रसंग उजागर होने से बालक की मां से नाराज था। वह कई दिन से सबक सिखाने के फेर में था। उसने महिला के इकलौते बेटे खुशीराम को चुना। सोमवार दोपहर मौका ताड़कर वारदात अंजाम दे दी।

पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि अरांई थाना क्षेत्र के आकोडि़या गांव में सोमवार को 9 साल के बालक खुशीराम पुत्र धनराज माली की निर्मम हत्या के आरोप में पड़ोस में रहने वाले दीपक माली (18) को गिरफ्तार किया है। आरोपी 12वीं कक्षा का छात्र है। उसका एक नाबालिग से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। मृतक मासूम की मां ने हराजदेवी ने उनके प्रेम प्रसंग को सार्वजनिक कर दिया। इस कारण दीपक नेहराज देवी से नाराज चल रहा था। वह उसको सबक सिखाने की फिराक में था। उसने नेहराज को सबक सिखाने के लिए उसके 9 साल के इकलौते बेटे खुशीराम को चुना। सोमवार दोपहर अपने मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने के बाद चुप्पी साध ली।

गला घोंटकर छत से फेंका

एसपी ने बताया कि पड़ताल के अनुसार बालक खुशीराम 25 अगस्त की दोपहर टीवी देख रहा था। आरोपी दीपक उसे बुलाकर अपने मकान की छत पर ले गया। जहां उसने गला दबाकर दम घोंट दिया। फिर उसको छत से ही मवेशियों के बाड़े में फेंक दिया। फिर चुपचाप आकर अपने काम में लग गया। देर शाम खुशीराम की आसपास तलाश हुई तो वह मवेशियों के बाड़े में मिला। परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। परिजन ने खुशीराम की हत्या का संदेह जाहिर किया। मृतक के पिता की रिपोर्ट पर हत्या का मुकदमा दर्जकर अनुसंधान शुरू किया।

पुलिस ने दिखाई तत्परता

एसपी ने बताया कि बालक खुशीराम की हत्या की सूचना मिलते ही एएसपी ग्रामीण दीपक कुमार, सहायक पुलिस अधीक्षक किशनगढ़ (शहर) अजेयसिंह राठौड़, सीओ किशनगढ़ (ग्रामीण) उमेश गौतम, गांधीनगर थानाप्रभारी संजय शर्मा, अरांई थानाधिकारी भोपालसिंह, बोराड़ा थानाधिकारी जगदीश प्रसाद राजकीय वाई. एन. अस्पताल पहुंचे। पुलिस टीम ने तत्परता दिखा एफएसएल, एमओबी की टीम के साथ घटनास्थल का रात में निरीक्षण किया। प्रकरण में गठित पुलिस टीमों ने मनोवैज्ञानिक रूप से अनुसंधान करते हुए देर रात आरोपी दीपक माली(18) को डिटेन किया। पुलिस की पड़ताल में आरोपी दीपक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

Published on:

26 Aug 2025 10:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / प्रेम प्रसंग उजागर होने से नाराज 12वीं के छात्र ने महिला से लिया बदला, 9 साल के एकलौते बेटे को उतारा मौत के घाट

