जालोर

राजस्थान में बड़ा हादसा; आसाना नदी में छह युवक बहे, तलाशी के लिए शुरू किया रेस्क्यू

जालोर जिले के सायला थाना क्षेत्र के आसाना गांव के निकट मंगलवार शाम नदी में 6 युवक तेज बहाव में बह गए। यह सभी नहाने के लिए शाम 6 बजे नदी की रपट पर गए थे।

जालोर

kamlesh sharma

Aug 26, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

जालोर। जालोर जिले के सायला थाना क्षेत्र के आसाना गांव के निकट मंगलवार शाम नदी में 6 युवक तेज बहाव में बह गए। यह सभी नहाने के लिए शाम 6 बजे नदी की रपट पर गए थे। तभी तेज बहाव आया और सभी को बहा ले गया। सूचना पर एनडीआरएफ टीम और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू शुरू कर दिया। हालांकि देर शाम तक किसी का पता नहीं चला।

प्रत्यक्षदर्शी ने पुलिस को बताया कि आसाना गांव के 6 युवक कार लेकर नदी पर आए थे। वे नहाने के लिए नदी की रपट पर पहुंचे तभी पानी का तेज बहाव आया और सभी को बहा ले गया। सभी के शूज एवं चप्पलें कार के पास खुले हैं।

Hindi News / Rajasthan / Jalore / राजस्थान में बड़ा हादसा; आसाना नदी में छह युवक बहे, तलाशी के लिए शुरू किया रेस्क्यू

