राजस्थान में बड़ा हादसा; आसाना नदी में छह युवक बहे, तलाशी के लिए शुरू किया रेस्क्यू

जालोर। जालोर जिले के सायला थाना क्षेत्र के आसाना गांव के निकट मंगलवार शाम नदी में 6 युवक तेज बहाव में बह गए। यह सभी नहाने के लिए शाम 6 बजे नदी की रपट पर गए थे। तभी तेज बहाव आया और सभी को बहा ले गया। सूचना पर एनडीआरएफ टीम और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू शुरू कर दिया। हालांकि देर शाम तक किसी का पता नहीं चला।