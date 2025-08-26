राजस्थान में बड़ा हादसा; आसाना नदी में छह युवक बहे, तलाशी के लिए शुरू किया रेस्क्यू

जालोर। जालोर जिले के सायला थाना क्षेत्र के आसाना गांव के निकट मंगलवार शाम नदी में 6 युवक तेज बहाव में बह गए। यह सभी नहाने के लिए शाम 6 बजे नदी की रपट पर गए थे। तभी तेज बहाव आया और सभी को बहा ले गया। सूचना पर एनडीआरएफ टीम और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू शुरू कर दिया। हालांकि देर शाम तक किसी का पता नहीं चला।
प्रत्यक्षदर्शी ने पुलिस को बताया कि आसाना गांव के 6 युवक कार लेकर नदी पर आए थे। वे नहाने के लिए नदी की रपट पर पहुंचे तभी पानी का तेज बहाव आया और सभी को बहा ले गया। सभी के शूज एवं चप्पलें कार के पास खुले हैं।
सूचना पर सायला उपखंड अधिकारी सूरजभान विश्नोई, तहसीलदार लक्ष्मी चौधरी मौके पर पहुंचे और युवकों के पानी में बहने की आशंका में ग्रामीणों की मदद से नदी और नदी के किनारों पर रेस्क्यू शुरू कर दिया।
हालांकि देर शाम तक किसी का पता नहीं चला। भीनमाल से रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई। उपखंड अधिकारी विश्नोई ने बताया कि सभी के तलाशी के प्रयास शुरू कर दिए गए।