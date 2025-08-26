तीन दिन बाद मिला युवक का शव, परिवार में मचा कोहराम, उपचार के लिए करौली जाते समय हुआ हादसा

घटना के मामले में गुस्साए परिजनों एवं ग्रामीणों ने करौली मण्डरायल रोड पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि लांगरा से बुगडार के बीच पडऩे वाली तीन पुलिया काफी नीची बनी हुई है। जिनसे आवागमन के दौरान बरसात के दिनों में हादसे की आशंका रहती है। क्योंकि नदी में पानी का उफान अधिक रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि जब पुलिया का निर्माण हो रहा था उस समय भी अधिकारियों से व ठेकेदार से पुलिया ऊंची बनवाने की मांग की थी, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। पुलिया ऊंची होती तो यह हादसा नहीं होता। बरसात में पुलिया पर फिसलन हो जाती है। जिससे फिसलकर नदी में गिरने का खतरा रहता है।