दर्दनाक हादसा: पानी से भरे गड्ढे में डूबने से मासूम की मौत, 24 अगस्त को मनाया था जन्मदिन, परिवार में छाया मातम

नीमराणा। कोटपूतली-बहरोड़ जिले के माधोसिंहपुरा गांव में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। यहां पांच साल के मासूम की बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। यह हादसा सोमवार सुबह हुआ। मृतक की पहचान लक्की पुत्र भीमसिंह निवासी बिहार के गांव पिपरा के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को गड्ढे से बाहर निकलवाकर नीमराणा सीएचसी पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया।