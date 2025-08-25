दर्दनाक हादसा: पानी से भरे गड्ढे में डूबने से मासूम की मौत, 24 अगस्त को मनाया था जन्मदिन, परिवार में छाया मातम

नीमराणा। कोटपूतली-बहरोड़ जिले के माधोसिंहपुरा गांव में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। यहां पांच साल के मासूम की बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। यह हादसा सोमवार सुबह हुआ। मृतक की पहचान लक्की पुत्र भीमसिंह निवासी बिहार के गांव पिपरा के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को गड्ढे से बाहर निकलवाकर नीमराणा सीएचसी पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया।
मृतक बच्चे के चाचा प्रिंस ने बताया कि लक्की के पिता भीमसिंह करीब 10 दिन पहले ही रोजगार की तलाश में नीमराणा आए थे। यहां एक कंपनी में काम मिलने के बाद वह माधोसिंपुरा गांव में किराए पर कमरा लेकर रहने लगे। जिस घर के पास भीमसिंह का परिवार रहता है वहीं पास में ही खेत में गंदे पानी की निकासी के लिए करीब चार फुट गहरा व तीन फुट चौड़ा गड्ढा खुदा हुआ है।
क्षेत्र में हो रही बरसात के कारण गड्ढे में पानी अधिक भरा हुआ है। सुबह लक्की घर के पास खेल रहा था। तभी घर के पास बने गड्ढे के पास वह पहुंच गया। इस दौरान उसका पैर फिसल गया और वह पानी से भरे गड्ढे में गिर गया। डूबने से उसकी मौत हो गई।
परिजनों ने बताया कि 24 अगस्त को ही लक्की का जन्मदिन मनाया था। अगले दिन यह घटना घट गई।उसके जन्मदिन की खुशियां मातम में बदल गई। लक्की तीन भाई-बहनों में सबसे छोटा था। उसकी असमय मृत्यु से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।