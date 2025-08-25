Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

दर्दनाक हादसा: पानी से भरे गड्ढे में डूबने से मासूम की मौत, 24 अगस्त को मनाया था जन्मदिन, परिवार में छाया मातम

कोटपूतली-बहरोड़ जिले के माधोसिंहपुरा गांव में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। यहां पांच साल के मासूम की बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई।

अलवर

kamlesh sharma

Aug 25, 2025

घटना के बाद विलाप करती बच्चे की मां व उसे संभालते परिजन। फोटो पत्रिका

नीमराणा। कोटपूतली-बहरोड़ जिले के माधोसिंहपुरा गांव में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। यहां पांच साल के मासूम की बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। यह हादसा सोमवार सुबह हुआ। मृतक की पहचान लक्की पुत्र भीमसिंह निवासी बिहार के गांव पिपरा के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को गड्ढे से बाहर निकलवाकर नीमराणा सीएचसी पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया।

खेल-खेल में गड्ढे में डूबा बच्चा

मृतक बच्चे के चाचा प्रिंस ने बताया कि लक्की के पिता भीमसिंह करीब 10 दिन पहले ही रोजगार की तलाश में नीमराणा आए थे। यहां एक कंपनी में काम मिलने के बाद वह माधोसिंपुरा गांव में किराए पर कमरा लेकर रहने लगे। जिस घर के पास भीमसिंह का परिवार रहता है वहीं पास में ही खेत में गंदे पानी की निकासी के लिए करीब चार फुट गहरा व तीन फुट चौड़ा गड्ढा खुदा हुआ है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: राजस्थान में जांबाज सिपाही ने वर्दी उतारी और नदी में लगा दी छलांग, पानी में फंसे छात्र की बचाई जान
सिरोही
Constable saved student life

क्षेत्र में हो रही बरसात के कारण गड्ढे में पानी अधिक भरा हुआ है। सुबह लक्की घर के पास खेल रहा था। तभी घर के पास बने गड्ढे के पास वह पहुंच गया। इस दौरान उसका पैर फिसल गया और वह पानी से भरे गड्ढे में गिर गया। डूबने से उसकी मौत हो गई।

परिवार में छाया मातम

परिजनों ने बताया कि 24 अगस्त को ही लक्की का जन्मदिन मनाया था। अगले दिन यह घटना घट गई।उसके जन्मदिन की खुशियां मातम में बदल गई। लक्की तीन भाई-बहनों में सबसे छोटा था। उसकी असमय मृत्यु से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: बरसाती पानी से भरी माइंस में डूबने से 4 बच्चों की मौत, मासूमों से लिपटकर फूट-फूटकर रोए माता-पिता
उदयपुर
death of children in Udaipur

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Aug 2025 06:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / दर्दनाक हादसा: पानी से भरे गड्ढे में डूबने से मासूम की मौत, 24 अगस्त को मनाया था जन्मदिन, परिवार में छाया मातम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.