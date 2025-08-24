Rajasthan: बरसाती पानी से भरी माइंस में डूबने से 4 बच्चों की मौत, मासूमों से लिपटकर फूट-फूटकर रोए माता-पिता

राजस्थान के उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र में गुपड़ी ग्राम पंचायत के मंदेरिया गांव स्थित कुंवारी माइंस में भरे बरसाती पानी में रविवार को 4 बच्चे डूब गए। डूबने वालों में तीन बालक और एक बालिका है। चारों बकरियां चराते हुए नहाने के लिए माइंस में उतरे थे। गहराई में जाने से चारों बच्चों की मौत हो गई। सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।
डबोक थानाधिकारी हुकम सिंह ने बताया कि मकेरिया गमेती बस्ती निवासी लक्ष्मी (14) पुत्री वरदी चंद गमेती, भावेश (13) पुत्र पप्पू लाल गमेती, राहुल (10) पुत्र गोपीलाल गमेती और शंकर (11) पुत्र रमेश गमेती की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और ग्रामीणों की मदद से चारों शवों को निकाला। बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन जमा हुए और शवों को लेकर मौके पर बैठ गए। वे माइंस मालिक को दोषी ठहरा रहे थे, लेकिन पुलिस ने समझाइश कर शवों को मुर्दाघर पहुंचाया।
बकरियां चराने गए बच्चों के कपड़े माइंस के बाहर देख डूबने की आशंका जताई गई। सूचना गांव में पहुंची तो हड़कम्प मच गया। ग्रामीण और परिजन माइंस पर पहुंचे। स्थानीय निवासी शंभू गमेती व अन्य लोगों ने शव ढूंढ़ निकाले। बच्चों के शव देखकर परिजन विलाप करने लगे। वे शव से लिपटकर फूट-फूटकर रोते रहे।