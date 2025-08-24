Rajasthan: बरसाती पानी से भरी माइंस में डूबने से 4 बच्चों की मौत, मासूमों से लिपटकर फूट-फूटकर रोए माता-पिता

डबोक थानाधिकारी हुकम सिंह ने बताया कि मकेरिया गमेती बस्ती निवासी लक्ष्मी (14) पुत्री वरदी चंद गमेती, भावेश (13) पुत्र पप्पू लाल गमेती, राहुल (10) पुत्र गोपीलाल गमेती और शंकर (11) पुत्र रमेश गमेती की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और ग्रामीणों की मदद से चारों शवों को निकाला। बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन जमा हुए और शवों को लेकर मौके पर बैठ गए। वे माइंस मालिक को दोषी ठहरा रहे थे, लेकिन पुलिस ने समझाइश कर शवों को मुर्दाघर पहुंचाया।