पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी 60 वर्षीय पति की हत्या… कुएं में मिला शव, कॉल डिटेल से खुले राज

करौली जिले के बालघाट के समीप मुडिय़ा गांव में 30 साल की महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर 60 वर्षीय पति की हत्या कर दी। इसके बाद शव को भरतपुर जिले के बयाना इलाके में स्थित एक कुएं में डाल दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी महिला व उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद पत्नी ने थाने में जाकर पति के लापता होने की सूचना दी। लेकिन पुलिस को उन पर शक हुआ और उससे कड़ी पूछताछ की तो महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
बालघाट थाना प्रभारी कमलेश मीणा ने बतया कि 21 अगस्त की दोपहर आरोपी महिला कुसुम देवी ने अपने पति देवीसहाय के लापता होने की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी। उसकी बातों से पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने महिला के मोबाइल की जांच कर कॉल डिटेल निकलवाई। जिससे पता चला कि उसकी बात कई घंटे तक एक व्यक्ति से होती थी। पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो महिला ने वारदात करना स्वीकार कर लिया।
इसके बाद पुलिस ने मौके पर जाकर उसके पति के शव को भी बरामद कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला कुसम व उसके प्रेमी पिंटू ने देवीसहाय की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को भरतपुर जिले में बयाना सदर थाना इलाके के गांव भिड़ावली के जंगल में कुएं में डाल दिया। थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी महिला कुसम व उसके प्रेमी पिंटू सहित उनके साथियों को गिरफ्तार किया है। मामले में अभी और पूछताछ जारी है।