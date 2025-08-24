पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी 60 वर्षीय पति की हत्या… कुएं में मिला शव, कॉल डिटेल से खुले राज

इसके बाद पुलिस ने मौके पर जाकर उसके पति के शव को भी बरामद कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला कुसम व उसके प्रेमी पिंटू ने देवीसहाय की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को भरतपुर जिले में बयाना सदर थाना इलाके के गांव भिड़ावली के जंगल में कुएं में डाल दिया। थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी महिला कुसम व उसके प्रेमी पिंटू सहित उनके साथियों को गिरफ्तार किया है। मामले में अभी और पूछताछ जारी है।